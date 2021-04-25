القبض على مواطن تورط في سرقة المحلات التجارية بعد كسر أبوابها بجدة (فيديو)

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخص تورط بارتكاب 9 حوادث جنائية بمواقع مختلفة في محافظة جدة.
وأوضحت الشرطة أن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تمثلت الجرائم بتكسير الأبواب الخارجية للمحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية من أدراج المحاسبة.
وأكدت أن قيمة المسروقات بلغت أكثر من 10 آلاف ريال، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيداً لأحالته إلى النيابة العامة.
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