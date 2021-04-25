عملة أل 200 ريال الجديدة تعرف على موعد طرحها وعلى شكل العملة

عملة أل 200 ريال الجديدة ، هي الشغل الشاغل للمواطنين بالمملكة في الوقت الحالي; كذلك علق العديد من المحللين الاقتصادين، عن إعلان البنك المركزي عن إطلاقه للعملة. وجاء ذلك بعد التغريدة التي نشرها البنك المركزي، على تويتر بالأمس السبت، والذي وافق الثاني عشر من شهر رمضان للعام 1442هجريا، وقد أعلن فيه عن نيته عن إطلاق أل 200 ريال الحديثة، وكذلك موعد نزولها. جدير بالذكر أنه لم يتوقع أحد تلك المفاجئة، وقد بدأ الكثيرين من المتخصصين في شئون الاقتصاد السعودي، بالحديث عن توابع، وتأثير تلك الخطوة على الاقتصاد السعودي. فأليكم تفاصيل الإعلان عن إطلاق العملة الحديثة، كذلك وصف لشكل فئة أل 200 ريال الحديثة.

عملة أل 200 ريال الجديدة و الإعلان عن نزولها:

لقد تم الإعلان عن قرار إطلاق العملة الحديثة بالأمس، وتم هذا القرار طبقا للمادة 4 من قانون النقد السعودي، كما ذكر البيان أن إطلاق العملة سيكون اليوم الأحد، هذا الموافق الثالث عشر من شهر رمضان الكريم، وجاء الإعلان عبر التغريدة التي نشرها البنك المركزي السعودي، عبر حسابه تويتر، كذلك أكد البنك المركزي السعودي، أن نزول هذه العملة، قد جاء للاحتفال بمناسبة مرور خمسة أعوام على بدء مشروع رؤية 2030، هذا الذي يهدف وفي المقام الأول، لتحقيق التنمية الاجتماعية، بالمجتمع السعودي. جدير بالذكر أن هذا البرنامج، كان قد أطلق بأوامر وتحت إشراف، خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز بن السعود.

تصميم العملة الجديدة:

جاء التصميم مميزا، ونال على إعجاب كل من رأه، وامتدحه الكثيرون; حيث جاء متماشيا مع المواصفات العالمية الفنية، وقد تم اختيار اللون الرصاصي، من قبل مصممي المصرف، ليكون لون العملة، وجاءت أحد الأوجه (الوجه الأمامي)، تحمل صورة خادم الحرمين الملك المؤسس: الملك عبد العزيز بن عبد الرحمان أل سعود رحمه الله، بالإضافة لرمز برنامج رؤية 2030، كما جاءت القيمة الرقمية للعملة بالحروف، أو الأرقام، في هذا الوجه بالعربية، أما الوجه الثاني (الوجه الخلفي)، فجاء موضحا أسم البنك، هذا بالإضافة لصورة القصر الملكي، هذا الواقع بالرياض، أما بالنسبة للحروف، والأرقام الموضحة للقيمة النقدية، فجاءت في هذا الوجه بالانجليزية.