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عمر شويل - جدة “وظائف الدفاع السعودية” التجنيد الموحد mod.gov.sa تعلن عن فتح باب التقديم مع الشروط المطلوبة، وقد أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في 13 من رمضان 1442 هـ الموافق 25 من أبريل عام 2021، عن فتح باب التقديم بالتجنيد الحاصلين فقط على شهادة البكالوريوس، وأيضاً خريجين الكليات العسكرية الحاصلين فقط على شهادة الثانوية العامة، أو أيضاً شهادة العلوم الفيزيائية، وهذا لأجل الاشتراك بالخدمة العسكرية للعام الدراسي الجديد 1442- 1443.

ميعاد فتح الباب للقبول بوظائف وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع عن مواعيد التقديم للخدمة العسكرية في وزاره الدفاع، وذلك الموافق يوم الأحد 20 من رمضان 1442هـ، و طلاب الكليات العسكرية الذين لديهم شهادة الثانوية العامة، أو شهادة العلوم الطبيعية، بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 20 شوال 1442هـ.

طريقة الاشتراك بالخدمة العسكرية والتجنيد الموحد

الطلاب الخريجين الذين يرغبون أن يتقدموا للخدمة العسكرية بوزارة الدفاع، يجب عليهم أن ينتقلوا إلى الموقع الرسمي لبوابة القبول الموحد التابعة للقوات المسلحة السعودية، وذلك من أجل معرفة شروط وضوابط القبول.

وطريقة التسجيل في البوابة والجدير بالذكر أنه قامت اللجنة بمطالبة الطلاب بضرورة التسجيل بصفحة “النفاذ الوطني” حتى يتمكنوا من تحقيق عملية التسجيل.

إعلان وزارة الدفاع السعودية عن تجنيد الإناث

عندما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن التمكن من اشتراك الخدمة العسكرية، أحدث جدلًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا في المجتمع، حيث قامت وزارة الدفاع بإطلاق ميعاد فتح باب الاشتراك في التجنيد لرجال والإناث لعام 1442هـ، من أجل الالتحاق في الخدمة العسكرية، والتميز بخدمة التجنيد الموحد في وظائف الدفاع السعودية وذلك من بداية رتبة جندي إلي رتبة رقيب.

أسماء الفروع التي يمكن للمرأة أن تسجل فيها

القوات الجوية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية السعودية.

القوات البحرية الملكية السعودية.

القوات البرية الملكية السعودية.

المتطلبات اللازم توافرها للإناث لتسجيل الدخول

يجب أن تكون المتقدمة لائقة طبيًا.

يجب أن تكون متزوجة من رجل سعودي الجنسية.

أن تكون سيرتها حسنة ولم يتم الحكم عليها بإدانة في أي جريمة تمس الشرف والأمانة، ولم يتم رد الاعتبار لها.

يجب أن تكون سعودية الجنسية في الأصل والإقامة، ويستثنى من ذلك من كانت مع والدها في خدمته للدولة خارج المملكة.

توظيف النساء بالدفاع السعودية

بالرغم من أن قرار وزارة الدفاع السعودية في تمكين المرأة بالخدمة العسكرية ليس مستجد، إلا أن فتح باب التقديم للمرأة جعل المجتمع السعودي مقسوم بين رأيين.

إما مؤيد وإما معارض، فقد فرح الكثيرون واعتبروه طريق جديد لتمكين المرأة، وأبدت الكثير من السعوديات آراء عن فرحتهم ورغبتهم الشديدة في تقديم الالتحاق بالخدمة العسكرية.

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