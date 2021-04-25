نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقه سفر بلس الراجحي تغنيك بمزايا فريده وتناسب احتياجاتك الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقه سفر بلس الراجحي، تم إطلاقها من قبل مصرف الراجحي والتي اعلن عنها مصرف الراجحي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الإعلان أيضا عن المحفظة المالية مصرف الراجحي و التمويل العقاري عبر صفحه المصرف والتي يمكن لأي مواطن سعودي بالحصول عليهم، حيث تسال الكثير من المواطنين أيضا عن بطاقه سفر بلس مصرف الراجحي والتي سوف نقوم بشرحها من خلال المقالة الأتية.

بطاقه سفر بلس

بطاقه سفر بلس التي اعلن عنها المصرف تمكنك من تجربه فريده من نوعها من سفر وتسوق وتتيح أيضا لمستخدميها شحن البطاقة بعملات متعدده مثل الدولار و اليورو و الجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي و الريال السعودي والتي يستخدمها المواطن في المشتريات من خلال نقط البيع الخاصة بالمتاجر الإلكترونية والسحب النقدي من ماكينات الصرف الألي في جميع أنحاء العالم.

مميزات بطاقه سفر

اعلن المصرف عن مميزات بطاقه سفر بلس والتي تسال عنها كثير من المواطنين السعوديين والتي سوف نوضحها لكم من خلال الأتي:

البطاقة تعطي مجانا.

إصدار فوري للبطاقة في أي من فروع المصرف.

عملات متعدده بأفضل اسعر الصرف.

سعر الشراء للدولار ثابت وهو 3.75 ريال.

الدخول مجاني في اكثر من 900 صالة انتظار في مطارات العالم.

تامين مجاني علي السفر والتي تقدمه شركه فيزا.

المكين من خدمه المساعد الشخصي لحجز الطيران أو الفندق أو المطاعم أو تأجير السيارات وشراء تذاكر الحفلات خارج أو داخل المملكة.

كسب نقاط مكافأة للمستفيد عند استخدام البطاقة.

أمكانية المستفيد من الاتصال قريب المدي.

مستندات بطاقه سفر بلس الراجحي

اعلن المصرف عن الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم استخراج بطاقه سفر وهي كالاتي:

لابد من وجود حساب جاري في مصرف الراجحي.

صوره بطاقه الهوية وتكون ساريه.

الموافقة علي الشروط والأحكام التابعة للمصرف.

رسوم وتكاليف بطاقه سفر

كما اعلن المصرف عن رسوم وتكاليف البطاقة والتي سوف نوضحها من خلال الأتي:

رسوم إصدار البطاقة الأساسية مجانا.

الرسوم السنوية لبطاقه أساسية 150ريال.

إصدار البديل 50 ريال ورسم الاعتراض الخاطئ أيضا 50 ريال.

السحب النقدي من الصراف الخاص للراجحي 28 ريال.

السحب النقدي من طرافات البنوك الأخري الداخلية 42 ريال.

السحب النقدي من صرافات دوليه اخرى 50 درهم أو 11 يورو أو 13 دولار.

رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف بعملات اخرى وتخصم من محفظه الدولار 13 دولار + 2% من قيمه العملة.

الحصول علي بطاقه سفر بلس

اعلن مصرف الراجحي عن الطرق التي يمكن الحصول بها علي بطاقه سفر بلس الراجحي بكل سهوله وسرعه عن طريق:

تطبيق مصرف الراجحي الخاص.

المباشر للأفراد.

زياره أي فرع من فروع المصرف.

الاتصال علي رقم 920003344.

وبعدها يتم استخراج بطاقه سفر بكل سهوله.