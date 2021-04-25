المكفوفون يتعرفون عليها باللمس.. مدير العملة بالبنك المركزي يكشف العلامات الأمنية لفئة الـ 200 ريال الجديدة

بلادي – الرياض :
أكد مدير إدارة العملة بالبنك المركزي نايف الشرعان، أن فئة الـ200 ريال الجديدة تعد عملة قانونية رسمية من ضمن فئات الإصدار السادس وليس تذكارية، وتتميز بالعديد من العلامات الأمنية.
وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأحد) أن الفئة طبعت وفق أحد المعايير العالمية في مجال طباعة العملة الورقية، وطرحت توافقاً مع الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030.
وأضاف أن الفئة تتضمن على العديد من العلامات الأمنية، من أهمها الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد الذي يحمل شعار الدولة وقيمة الفئة، والذي يظهر عند تحريك الورقة، إضافة إلى الخيط الفضي اللامع الذي يحمل شعار الدولة وقيمة الفئة.
وأشار إلى أن الفئة تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، بجانب الألوان التي جعلت تصميمها أكثر جذباً ووضوحاً، لافتاً إلى وجود علامة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر بحيث يتعرفون عليها من خلال اللمس.
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