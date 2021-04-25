بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شاب مارس التفحيط وصدم إحدى مركبات الدورية الأمنية التي كانت تلاحقه لإيقافه.
وأوضحت أن البحث الجنائي استطاع تحديد هوية السائق الشاب الذي قام بالهروب بعدما صدم سيارة الشرطة، حيث تم القبض عليه وضبط المركبة المستخدمة.
واتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم تسليمه برفقة المركبة إلى إدارة المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدم سيارة الشرطة وهرب.. القبض على متهور مارس التفحيط في القصيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.