صدم سيارة الشرطة وهرب.. القبض على متهور مارس التفحيط في القصيم

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شاب مارس التفحيط وصدم إحدى مركبات الدورية الأمنية التي كانت تلاحقه لإيقافه.

وأوضحت أن البحث الجنائي استطاع تحديد هوية السائق الشاب الذي قام بالهروب بعدما صدم سيارة الشرطة، حيث تم القبض عليه وضبط المركبة المستخدمة.

واتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم تسليمه برفقة المركبة إلى إدارة المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.