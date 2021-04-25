هل عدم ظهور أعراض بعد تلقي اللقاح يعني فشل التطعيم؟ “الصحة” تجيب

بلادي – الرياض :
ردت وزارة الصحة على سؤال حول ما إذا كان عدم ظهور أعراض لأخذ لقاح كورونا، يعد إشارة إلى أنه غير فعال.
وقالت الوزارة إنه لا يوجد دليل علمي يثبت فاعلية اللقاح المضاد للفيروس التاجي بظهور الأعراض الجانبية، مشيرة إلى أن الأعراض التي تظهر نتيجة أخذ اللقاح تختلف من شخص لآخر.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت مأمونية اللقاحات المعتمدة في المملكة، داعية للحصول عليها من أجل تحقيق المناعة المجتمعية اللازمة لمواجهة الجائحة.
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