الزعاق يكشف المدة المتبقية على شدة درجات الحرارة

بلادي – الرياض :
أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الأحد)، أنه باقٍ 60 يومًا حتى تصل درجات الحرارة إلى شدتها.
وأكد أنه خلال هذه الأيام وصلت الشمس إلى منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان، لافتاً إلى أن خط الاستواء معناه تساوي الليل مع النهار واعتدال الحرارة.
وأكد أن مدار السرطان معناه تغلب النهار على الليل واشتداد الحرارة فيه، ويمر على سلطنة عمان والإمارات والمملكة وليبيا، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا.
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