إنهاء برنامج موهبة الإثرائي من قبل 800 طالب بالمملكة اليوم 1442

إنهاء برنامج موهبة الإثرائي . أعلن ومنذ قليل من قبل برنامج موهبة الإثرائي، (هذا الذي أقيم في أول نسخة له عن بعد، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، من انتشار وباء كورونا)، عن نهايته. وقد تم الإعلان عن عدد الطلبة الذين أنهوا البرنامج هذا العام، وجاء العدد 800 طالب وطالبة. جدير بالذكر أن تلك النسخة، تأتي لتكمل مسيرة برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، والذي ينعقد بالصيف كل عام، أما المستهدفين من البرنامج فهم طلاب المرحلة المتوسطة للتعليم العام هؤلاء الذين قد سجلوا فيما سبق ببرنامج الوطني لاكتشاف الموهوبين، واستطاعوا تحقيق درجة متقدمة بالمقياس الخاص بموهبة القدرات العقلية المختلفة. وقد تم تنفيذ البرنامج، هذه السنة بعد إقرار مؤسسة موهبة بتعليم برامجها الإثرائية عن بعد، كنتيجة لنجاح المؤسسة في تجارب سابقة للتعليم عن بعد.

إنهاء الطلبة لبرنامج موهبة الإثرائي و تفاصيله:

انتهى اليوم، هذا البرنامج الذي قدم ولمدة 11 أسبوعا; وقد تلقى المشاركين هؤلاء الذي بلغ عددهم 800 طالب، حصتين كل أسبوع، وقد بلغ إجمالي الساعات التي تلقاها المتدربين، خمسة وأربعين ساعة بالتمام والكمال، وقد أشاد المتدربين وذويهم بالمستوى المتميز لمدربي برنامج إثرائي; حيث حرص البرنامج على توفير أفضل مناخ للتجربة، من حيث خبرات المدربين، وكذلك استخدام أفضل السبل، والخطط التعليمية مثل منح الواجبات، كذلك إجراء الامتحانات بالصفوف، وأيضا تجهيز معامل افتراضية، هذا بالإضافة لاستخدام أجدد الوسائل التكنولوجية، من أجل التأكيد على استفادة الطلبة أكبر استفادة، وكذلك تحقيق أهداف البرنامج ومحاكاة البرنامج الحضورية. جدير بالذكر أيضا أن هذا البرنامج قد اشتمل على 6 وحدات إثرائية.

الوحدات الإثرائية بالبرنامج:

لقد تم الإعلان عن الوحدات الإثرائية التي اشتمل عليها البرنامج الإثرائي للموهبة، هذا الذي تم إنهاؤه اليوم من قبل الطلاب، وقد بلغ عدد تلك الوحدات: 6 وحداث إثرائية جاءت كالاتي: وحدة برمجة الحاسب، ووحدة الماء في الحياة والطاقة، ووحدة من الجزء للكائن الحي، ووحدة مهندس المستقبل، ووحدة دكتور المستقبل، وكذلك وحدة الكريستلات والبولوميرات. جدير بالذكر أن هذا البرنامج مصمم في الأساس، بواسطة أفضل، وأحسن مراكز الخبرة العالمية، بمجال الإبداع والموهبة، تحت إشراف أبرز الشباب الموهوبين بجامعة جونز هوبكنز الامريكية. مما يؤكد على حرص البرنامج، على تقديم الأفضل دائما، ومتابعة برامج ومناهج التعليم والتدريب العالمية الحديثة، لتنمية مواهب المشتركين.

أهم أهداف البرنامج الإثرائي:

أكد القائمين علي برنامج الموهبة الإثرائي، ومن بعد إنهاء الطلاب للحصص، على أن البرنامج قد استطاع، على الرغم من التدريب عن بعد، تحقيق جميع أهدافه تلك التي جاءت كالاتي: