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عمر شويل - جدة وظائف وزارة الدفاع، تعلن وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية من خلال الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن بدء تلقي طلبات الراغبين في التقدم على وظائف وزارة الدفاع وهي وظائف عسكرية من رتبة رقيب وحتى رتبة جندي، مشيرة إلى أن باب التسجيل مفتوح للرجال والنساء عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13/9/1442 هـ، على أنه يجب على المتقدم لشغل تلك الوظائف أن يكون مستوفياً للشروط المعلن عنها سواء للرجال أو للنساء.

بوابة القبول والتجنيد الموحد التسجيل بوظائف وزارة الدفاع للجنسين 1442

وأشارت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة أن القطاعات التي سوف يتم القبول بها هي قطاعات القوات البرية الملكية، القوات الجوية الملكية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مؤكدة على أن باب التقديم والتسجيل مفتوح الآن أمام الجنسين عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد، حيث قد اشترطت الإدارة العامة للقبول والتجنيد عدد من الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين من الرجال والنساء وهذه الشروط كما يلي:-

أولاً :- الشروط الواجب توافرها في الرجال المتقدمين لشغل تلك الوظائف العسكرية:-

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والده أثناء خدمته للمملكة في الخارج.

2- السن لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن الحد الأقصى المطلوب لشغل الوظيفة.

3- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول التي تعلن عنها الإدارة العامة للقبول والتجنيد.

وهنا مجموعة من الشروط الأخرى الواجب توافرها في المتقدمين من الرجال والتي اشترطتها وزارة الدفاع في المملكة حتي يمكن قبول المتقدمين لشغل تلك الوظائف سواء من الرجال والنساء.

وقد طالبت الإدارة العامة للقبول والتجنيد جميع المتقدمين ضرورة توخى الحرص أثناء تسجيل البيانات وأن تكون البيانات المدخلة صحيحة، حيث سيتم التأكد منها فيما بعد.