شروط وظائف وزارة الدفاع والتقديم على رابط tajnid.mod.gov.sa خدمة التجنيد الموحد

شروط وظائف وزارة الدفاع التي قامت الإدارة العامة للدفاع والتجنيد بالمملكة العربية السعودية بفتح باب التسجيل الإلكتروني للجنسين فيها ابتداء من الأحد 25 أبريل 2021، حيث تم الإعلان عن الحاجة إلى شغل عدد من الرتب في الخدمة العسكرية برتب رقيب حتى جندي، ويتابع الراغبين في التقديم للالتحاق بتلك الوظائف التعرف على شروط القبول والالتحاق ليتم الدخول على الرابط الرسمي للوزارة والتسجيل الإلكتروني فيه.

الإدارة العامة للقبول والتجنيد

تقديمات الوظائف العسكرية بالمملكة

تم إتاحة عدد من الوظائف بالخدمة العسكرية في المملكة لرتبة رقيب حتى جندي يبدا التقديم فيها من يوم الأحد 13 رمضان 1442 ليكون الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل التقديم والدخول بالبيانات الشخصية على رابط الوزارة الرسمي للتجنيد.

شروط وظائف وزارة الدفاع (نساء)

لابد أن تكون المتقدمة جنسيتها سعودية الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من نشأت مع والدها اثناء تأدية الخدمة خارج المملكة.

يكون السن للمتقدم من 21 عاما وحتى 40 عام.

يسنما يكون طول المتقدمة لا يقل عن 155 سنتيمتر ويتناسب الوزن مع الطول.

يكون للمتقدم شهادة رسمية من وزارة الداخلية بحسن السير والسلوك ولم يتم الإدانة المسبقة بجرائم أو أحكان تخل بالشرف.

يتم التقدم للكشف الطبي ويتم الحصول على شهادة اللياقة الطبية.

لابد ألا يكون المتقدم له وظيفة حكومية في أي جهة، على أن يكون متفرغا لخدمة الوطن.

يكون الحد الأدنى للمؤهل الدراسي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تكون لها بطاقة وظنية مستقلة.

كما يجب ألا تكون متزوجة من غير سعودي لضمان الولاء المطلق.

ويكون ضمن خطط رؤية 2030 المستقبلية للمستقبل هو إدماج المرأة في جميع مجالات العمل بالمملكة حيث تكون جزءا من المجتمع ولها الحق في تأدية خدمات الوطن في حال انطبقت عليها شروط الالتحاق، ويتم تحديد نسبة للالتحاق بنسبة 30% من فرص الوظائف بالمملكة.