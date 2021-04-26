عروض العثيم اليوم الاثنين 26 أبريل 2021 عرض الطازج بنصف السعر

عروض العثيم اليوم الاثنين 26 أبريل 2021 لمدة يوم واحد عروض وخصومات كبيرة تصل إلى نصف السعر في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، يأتي هذا العرض في إطار عروض رمضان من مراكز تسوق العثيم، وتكون عروض الاثنين من كل أسبوع على أغلب الخضروات والفاكهة وهي عروض طازجة لمدة 24 ساعة، كما تشمل عروض أخرى على بعض المواد الغذائية، تابع معنا زائرنا الكريم آخر وأهم عروض العثيم ليوم الاثنين من خلال موقع ثقفني في صفحة واحدة.

عروض العثيم اليوم الاثنين 26 أبريل 2021

تتنوع أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية وتوجد في جميع المناطق تقريباً حيث توجد فروع كبيرة تحتوي على أقسام للأجهزة الكهربائية والمفروشات والأدوات المنزلية، وفروع أخرى لمستلزمات المنزل من مواد غذائية ومشروبات ومنظفات، وفروع ثالثة أصغر هي فروع ركن العثيم التي توجد في أحياء كثيرة بالكثير من المدن وهي عبارة عن الفروع التي تحتوي على المستلزمات والسلع الأساسية فقط والتي يحتاجها المنزل.

من الضروري أن نذكر أن أسواق عبد الله العثيم تعتبر من أهم وأقدم مراكز التسوق في المملكة، ويشهد إقبالاً كبيراً من الزوار والعملاء بشكل يومي، لا سيما المصريين المقيمين بالسعودية، فهو يحتوي على الكثير من المنتجات المصرية وبعض المستلزمات التي قد لا توجد في أي مراكز تسوق أخرى.

تهتم كل فروع العثيم بإجراءات الأمن والسلامة واتخاذ كافة الاحتياطات التي تساعد على حماية كل العملاء من الوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم تعقيم السلع والمنتجات على الأرفف بشكل دوري وكذلك تعقيم عربات التسوق وقياس درجات حرارة العملاء عند الدخول، لتجنب دخول أي مصاب الى داخل مراكز التسويق، يُذكر أنه لا يُسمح لأي شخص لا يحمل تطبيق توكلنا بالدخول، إليكم الآن آخر عروض العثيم: