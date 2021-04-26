التسجيل في وزارة الدفاع وظائف رقيب حتى جندي أول عبر بوابة التجنيد الموحد

أعلنت الإدارة العامة للتجنيد في وزارة الدفاع وظائف رقيب حتى جندي أول والتقديم عبر بوابة التجنيد الموحد. مما زاد من عمليات البحث عن رابط التسجيل في وزارة الدفاع 1442 من أجل التعيين في مختلف أفرع القوات المسلحة بكافة مناطق المملكة، وفقد تم الفتح للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية على رتبة رقيب وجندي أول وجندي وعريف. وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة ابتداء من يوم الأحد الموافق 13 رمضان الموافق 25- ابريل.

وزارة الدفاع وظائف جديدة

أعلنت الإدارة العامة للتجنيد الموحد عن حاجتها لرتب عسكرية من رقيب حتى جندي أول للرجال والنساء الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أو المؤهلات العلمية. على أن يكون العمل بالقوات المسلحة السعودية. والقوات البرية الملكة والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي والخدمات الطبية وأيضًا قوة الصواريخ الاستراتيجية.

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع 1442

يمكن التقديم على رابط التجنيد الموحد وزارة الدفاع عبر اتباعك للخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة الدفاع

النقر على بوابة التجنيد الموحد ثم النقر على تسجيل

ابدأ بالموافقة على الشروط والأحكام ثم استمر

ابدأ في إدخال البيانات المطلوبة منك وإدخال كلمة السر ورمز المرور ورقم الجوال ثم رمز التحقق

الضغط على كلمة تسجيل الدخول

ابدأ بكتابة بيانات المتقدم للوظيفة العسكرية

ثم النقر على تسجيل ويتم نقله لصفحة أخرى لتؤكد إنشائك للحساب من ثم ابدأ بتسجيل دخولك من جديد

ادخل رقم التسجيل واسم المستخدم واسم المتقدم واختر الوظيفة المناسبة ويمكنك الاختيار بين أكثر من وظيفة

ثم ترتيب الوظائف حسب الأولوية والأهمية لديك

من ثم يتم إرسال رسالة لحالة الطلب تحت الإجراء

عليك الانتظار حتى تتم عملية الفرز الأولى.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع