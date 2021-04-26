نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم معاش الضمان الاجتماعي على رابط eservices.mlsd.gov.sa وموعد صرف مكرمة رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم معاش الضمان الاجتماعي الذي يسعى للحصول عليه مئات الآلاف من الشعب السعودي ممن هم تنطبق عليهم شروط الاستحقاق من الحالات التي تم ذكرها لدى شروط الضمان الاجتماعي، وقد كان من القرارات الملكية صرف مكرمة ومعونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأيضا مستفيدي التأهيل الشامل وترقب المستفيدين من الضمان إيداع المبالغ النقدية المقررة بالحسابات البنكية لهم والتعرف على مواعيد الصرف.

البرامج الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

خدمات الضمان الاجتماعي والتأهيل بالمملكة

تقوم مؤسسات المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات التي تأتي تحت إشراف المملكة للفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض أو المنعدم، كما تقوم المؤسسات بالمملكة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم الدعم المادي والعيني والخدمات الصحية لمستفيدي التأهيل الشامل من المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة والعاهات التي تعوق من العمل وكسب العيش، ويتم التقديم للحصل على معاش الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك باتباع العديد من الشروط ومتابعة طلبات التقديم للتعرف على الموافقة على الطلب أو عدم الموافقة.

خطوات تقديم معاش الضمان الاجتماعي

يتم الدخول المباشر على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم الدخول من الحساب المباشر للمستفيد. يقوم بكتابة الاسم والرقم المدني والرقم السري ورمز التحقق. يتم فتح الخدمات الإلكترونية. اختيار أيقونة معاش الضمان الاجتماعي. يتم اختيار الفئة. يتم ضغط “التالي”. يتم إدخال جميع بيانات الاسرة (الاسم – رقم الهوية – السن – صلة القرابة – الحالة الاجتماعية – مستوى التعليم). يقوم المستخدم بإضافة جميع التابعين له بنفس الخطوات السابقة. يتم كتابة الدخل الشهري. يقوم المستخدم بكتابة الحساب البنكي له وللتابعين باسم البنك ورقم الحساب. يتم اتباع جميع الخطوات المطلوبة. يقر المستخدم بصحة البيانات المقمة له ثم يتم تسجيل الخروج.

يمكن للمستفيد الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من الرابط المقرر له وأيضا الاستعلام عن قبول مقطوعة الضمان الاجتماعي ، كما يتم من خلال وزارة الموارد البشرية تحديث حالة الضمان الاجتماعي وتقديم المواطن على معاش التأهيل الشامل من ضمن خدمات الوزارة.

كيفية تسجيل الدخول للضمان الاجتماعي

يتم الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية. يقوم المستخدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية. ثم بوابة الخدمات الاجتماعية. يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم يبدا تسجيل الدخول. يتم استعراض الخدمات الخاصة بالوزارة ويتم اختيار الخدمة المناسبة.

موعد إيداع وصرف مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان

تم الإعلان عن الانتهاء من إيداع مبالغ المكرمة الملكية للملك سلمان والذي أقرها لشهر رمضان بمبلغ مليار و900 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تم إيداع المبالغ النقدية بالبنوك، وذلك بعد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الذي كان في 13 أبريل 2021 وقبل موعد صرف راتب التأهيل الشامل والذي يتقرر له أن يكون في 26 أبريل 2021، ولم يتقرر بعد موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان، والتي يتوقع لها أن تكون قبيل عيد الفطر المبارك.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن جميع شروط الالتحاق بخدمة الضمان الاجتماعي والتي يكون من أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يزيد عمر التقدم عن 5 عاما، وأن يكون الراتب الشهري له ضئيل ولا يزيد عن 2600 ريال للفرد و3000 ريال لرب الاسرة، وألا يكون المتقدم من ارباب دور الرعاية الاجتماعية ولا يون له ممتلكات عقارية أو أراضي زراعية تدر عليه ربحا كبيرا، كما يقر المتقدم بصحة ما تم تقديمه من بيانات.