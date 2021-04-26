خطوات الاستفادة من منصة فرجت بالمملكة العربية السعودية منصة فرجت لتفريح كرب المواطنين بالمملكة المكبلين بالديون ولا يجدون من يفرجها عنهم، هذه المنصة تشرف عليها وزارة الداخلية بالمملكة، فتفريج الكربات عمل عظيم، ينال بها اجر كبير، وتتيح منصة فرجت تسديد الديون على المواطنين مثل تسديد فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية، وكذلك خدمة منصة فرجت تتيح لمستخدمي أبشر أفراد المواطنين والمقيمين مساعدة المسجونين للإفراج عنهم من خلال الاطلاع على بيانات محددة للسجين، تتضمن بيانات السداد والمبلغ المطلوب له لتيسير الإفراج عنهم.وهناك شروط للاستفادة من منصة فرجت يجب اتباعها.



خطوات الاستفادة من منصة فرجت بالمملكة العربية السعودية

خدمة فرجت مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الإلكترونية وتشرف عليها، لتقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية لتخفيف السداد عنهم، بإشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في هذه القضايا. وهناك خطوات لاستخدام خدمة فرجت من منصة ابشر.

الدخول على حسابك في منصة أبشر. النقر على خدمات من قائمة خدماتي. ثم قم باختيار المنطقة. يجب عليك حفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بمن ترغب في مساعدته. يجب عليك سداد المبلغ المطلوب أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية. فور اكتمال وصول المبلغ للجهة المعنية سيتم الإفراج عن المديون.

طريقة التسجيل في منصة فرجت للمديون وللمتبرع

طريقة التسجيل للمديون

الدخول أولا إلى منصة أبشر الإلكترونية. وادخل اسمك وكلمة المرور. ثم قم باختيار خدماتي. واختار ابشر فرجت. يجب أن تكون البيانات المطلوبة سليمة لطالب الدعم.

طريقة التسجيل للمتبرع

أن يقوم المتبرع الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية. قم بإدخال اسمك وكلمة المرور الخاصة بك. عليك بالنقر على أيفونه خدماتي. اضغط على خدمة فرجت من الخدمات. انقر على زر سداد. أن يقوم المتبرع باختيار المدين على حسب الحالة الاجتماعية والمنطقة. قم باختيار السداد الإلكتروني. سوف يتم التسديد للسجين من خلا فاتورة خاصة. يستطيع المتبرع سداد جزء من المبلغ، وفى حالة سداد المبلغ كامل يحصل السجين على الإفراج.

شروط التسجيل في منصة فرجت بالمملكة

وضعت وزارة الداخلية شروطا على الشخص المتقدم في منصة فرجت

أن يكون المتقدم من الغارمين بتراكم الديون عليه وغير قادر على التسديد. يكون المتقدم من الذين عليهم ديون لمؤسسة أو شركة أو أشخاص ولا يستطيع السداد.

الجهات التي تدعم مبادرة منصة فرجت