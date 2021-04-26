موعد صرف حساب المواطن لشهر مايو 2021 الدفعة 42 وخطوات الاستعلام عن قيمة الدعم

موعد صرف حساب المواطن لشهر مايو 2021 هو الموعد الذي ينتظره الكثير من المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الدخل المتوسط، من المستحقين من قيمة دعم برنامج المساعدة المالية حساب المواطن قبل عيد الفطر المبارك لتحسين مستوى المعيشة في العيد، وبقية الشهر، فيما يلي نستعرض لكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42 وطريقة الاستعلام عن قيمة دعم حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن لشهر مايو الدفعة 42

يتم صرف قيمة دعم برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي على أن يشترط ألا يتقابل هذا اليوم مع أيًا من أيام الإجازة الأسبوعية سواء الجمعة أو السبت، وفي تلك الحالة يتم تأجيل موعد الصرف ليوم واحد، أو تقديم موعد الصرف ليوم، على النحو التالي:

يتم صرف دعم حساب المواطن في يوم الخميس الموافق 9 من الشهر في حالة كان يوم 10 موافق ليوم الجمعة.

يتم صرف دعم حساب المواطن في يوم الأحد الموافق 11 من الشهر في حالة كان يوم 10 موافق ليوم السبت.

ومن المقرر أن يتم صرف قيمة دعم حساب المواطن لشهر مايو الدفعة 42 في يوم الاثنين الموافق 10 من شهر مايو القادم الموافق 28 من رمضان لعام 1442 ليكون قبيل أيام عيد الفطر المبارك.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يمكن لكافة المستحقين والمستوفين لشروط برنامج حساب المواطن الاستعلام عن حساب المواطن عبر بوابة حساب المواطن الرسمية برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول في بدء الأمر إلى رابط بوابة حساب المواطن الرسمية.

بعدها اختر الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

ثم اختر خدمة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

أكتب رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لذلك.

أدخل رمز التحقق المرئي.

في النهاية اضغط على أيقونة استعلام لتظهر لك كافة بيانات نتيجة الأهلية والاستحقاق من حساب المواطن.

شروط الاستحقاق من برنامج حساب المواطن