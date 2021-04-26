صلاحية رخصة العمل للمقيمين 1442 الاستعلام عنها وطريقة سداد تجديد رخصة العمل حيث انه حتي يستطيع الوافدون مواصلة عملهم داخل المملكة هناك ما يسمى برخصة العمل ويكون لها صلاحية محددة المدة، وعندما تنتهي هذه الصلاحية يقع العامل ضمن مخالف القانون، فيجب أن يتم الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين دائنا والقيام بتجديدها قبل قرب موعد انتهائها، ولهذا سوف نقوم اليوم بالتحدث عن طريقة الاستعلام عن صلاحيتها، وطريقة دفع رسوم تجديدها.

صلاحية رخصة العمل للمقيمين إلكترونيا

يتمكن المقيمين داخل المملكة من الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين ويتم هذا عن طريق الرابط الخاص بموقع وزارة الموارد البشرية ويتم الاستعمال بواسطة رقم الإقامة أو رقم الحدود، أو السداد وتعتبر وثيقة رخصة العمل من الأوراق المهمة للعمل داخل الشركات وأيضا من أجل المحافظة على الإقامة باستخراجها أو تجديدها . وتلتزم كل وثيقة لرخصة عمل بتاريخ بدء وتاريخ انتهاء، ويتمكن الوافدون من الاستعلام عن رخصة العمل بسهولة من خلال خطوات بسيطة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الرخصة عن طريق الخطوات الأتية :

أولا يجب الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية السعودية

القيام بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

وبعدها اختيار خيار الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

ثم الضغط على الاستعلامات الإلكترونية التي توجد بيمين الشاشة من بين قائمة الاختيارات.

ثم اختيار الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

وبعدها الضغط على خدمة رخص العمل من خانة نوع الخدمة.

وبعدها اختيار نوع الخدمة عن طريق رقم السداد.

القيام بكتابة رقم السداد الذي يتم ظهوره عند التسجيل على الموقع بواسطة رقم الإقامة.

القيام بكتابة رمز التحقق في مكانه الصحيح.

ثم النقر على بحث.

سوف يتم إظهار نافذة جديدة تحتوي على البيانات الشخصية الخاصة بالوافد ورخصة العمل، ويمكنك التعرف من خلالها على صلاحية رخصة العمل إذا كانت منتهية أو فعا، وتعرف أيضا على الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا عن طريق أبشر وموقع الوزارة بالخطوات

طريقة سداد تجديد رخصة العمل إلكترونيا 1442

تتمكن من تسديد رسوم استخراج الرخصة أو تجديدها عن طريق موقع الوزارة، ويتم هذا عن طريق الخطوات الأتية: