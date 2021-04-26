نظام التبرع بالأعضاء بعد الموت في السعودية 2021 عبر scot.gov.sa والشروط المطلوبة

نظام التبرع بالأعضاء بعد الموت في السعودية 2021 وافق عليه مجلس الوزراء السعودي وذلك عبر المركز السعودي لزراعة الأعضاء، محددًا شروط التبرع بالأعضاء في السعودية بعد الوفاة لضمان حماية المواطنين ومنع الاتجار بالأعضاء البشرية في المملكة، كما يمكن التسجيل على التبرع بالأعضاء في السعودية عبر scot.gov.sa وفق بيانات محددة تتضمن الخصوصية للمتبرع والمريض، لذلك نرصد كافة التفاصيل عن نظام التبرع بالأعضاء بعد الموت في السعودية والشروط المطلوبة للتسجيل فيه، ورابط التسجيل على التبرع بالأعضاء في السعودية.

نظام التبرع بالأعضاء بعد الموت في السعودية 2021

ساهم نظام التبرع بالأعضاء بعد الموت في السعودية بالحد من انتشار العديد من الأمراض، وإمكانية انقاذ المرضي الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي والقلب وغيره، على أن يتم ذلك من خلال المركز السعودي لزراعة الأعضاء لمنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، ومنع الاتجار بالبشر.

شروط التبرع بالأعضاء في السعودية بعد الوفاة

جاءت شروط التبرع بالأعضاء في السعودية بعد الوفاة لتكون على النحو التالي:

تعهد المتبرع بالبيانات المذكورة.

لايسمح له إدخال متبرع آخر دون علمه أو موافقته.

لابد من التسجيل على موقع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

التراجع عن رغبته في التبرع، فهو قرار غير ملزم.

لابد من علم الأسرة بقرار التبرع.

القرار بالتبرع غير إلزامي والبطاقة بمثابة شهادة تسهل على أسرة المتوفي.

حفظ البيانات المدخلة في المركز السعودي لزراعة الأعضاء بخصوصية تامة.

رابط التسجيل على التبرع بالأعضاء في السعودية

أتاحت وزارة الصحة السعودية التسجيل على التبرع بالأعضاء عبر المركز السعودي لزراعة الأعضاء من خلال الخطوات التالية: