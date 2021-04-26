نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب ملوك المملكة العربية السعودية عددهم 7.. اعرف تفاصيل كل ملك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب ملوك المملكة العربية السعودية من المعلومات التى يجب أن يعلمها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لاسيما الطلاب في المدارس ليعلمون تاريخ المملكة العربية السعودية وحكمها، في إطار عرض ترتيب ملوك المملكة العربية السعودية، نستعرض تفاصيل كل ملك وماقدمه للنهوض بالمملكة خلال فترة حكمه في مختلف القطاعات، لاسيما أن المملكة من أول الدول في قارة أسيا ويقدم عليها الملايين كل عام لأداء مناسك الحج والعمرة فهى بها الأماكن المقدسة كالحرم المكي والنبوي.

ترتيب ملوك المملكة العربية السعودية

بلغ عدد ملوك المملكة العربية السعودية حتى الآن 7 ملوك وهم: الملك عبد العزيز آل سعود، الملك سعود بن عبد العزيز، الملك فيصل عبد العزيز، الملك خالد بن عبد العزيز، الملك فهد بن عبد العزيز، الملك عبد الله بن عبد العزيز، الملك سلمان بن عبد العزيز، ونتناول فترة حكم كل ملك على حدا من خلال التالي:

الملك عبد العزيز آل سعود

فهو أول ملوك المملكة العربية السعودية، ولد عام 1876م، وتوفي 1953عمل على توحيد المملكة، وله 36 ابن و26 ابنة، استطاع النهوض بالمملكة من خلال تأسيس اللبنة الأولى لها بأو ل وزارة وهى وزارة الخارجية 1930، وزارة الداخلية 1930، وزارة الدفاع 1946م.

الملك سعود بن عبدالعزيز

فهو ثاني ملوك السعودية، ولد 1902م، وجلس على العرش لمدة 11 عام في الفترة من 1953 حتى 1964م، وتوفي 1969م، ومن انجازته، افتتاح أول جامعة على أرض شبة الجزيرة العربية وهى جامعة الملك سعود في الرياض وذلك عام 1957م، وتوالت بعدها الجامعات كما أنشأ مبان الوزارات، وأول رصيف لاستقبال البواخر، وأول صالة لاستقبال الحجاج وأسس العديد من المستشفيات.

الملك فيصل بن عبد العزيز

ثالث ملوك السعودية، ولد عام 1906م، تربع على عرش السعودية عان 1964 ولمدة 11 عام، ومن انجازاته: “قدم التعديلات على اتفاقية شركة أرامكو للبترول، حق امتياز استثمار البترول على المؤسسات الوطنية، تقوية العلاقات السعودية مع دول الغرب، تطوير مختلف قطاعات المملكة.

الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود

رابع ملوك السعودية، ولد عام 1913 تولى حكم المملكة عام 1975 لمدة 7 سنوات حتى 1982م، وتوفي 1982م، ومن انجازاته تطوير المنظومة التعليمية، وأنشا وزارة التعليم العالي السعودية واهتم بافتتاح المداري والمطارات، وحصل على جائزة لدوره القيادي بالنهوض بالمملكة.

الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

خامس ملوك السعودية، ولد عام 1923، وتولى المملكة لمدة 23 عام حتى توفي عام 2005، ومن انجازته صدور النظام الأساسي للحكم، تحسن العلاقات بين السعودية والبحرين وعمل على إنهاء الحروب في البلاد سواء الحرب الأهلية في لبنان، أو فترة الغزو العراقي على الكويت.

الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود

فهو سادس ملوك السعودية، ولد عام 1924 حكم البلاد لمدة 10 سنوات، وتوفر عام 2015م، ومن انجازاته: اهتمام بقطاع التعليم، وإطلاق مبادرة (برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي) ، واهتم بالابتعاث من مختلف الدول لتطوير المملكة وتلبية سوق العمل.

الملك سلمان بن عبد العزيز

سابع ملوك المملكة، لقّب بملك العزم والحزم، ولد عام 1935 وتولى حكم المملكة عام 2015ومن انجازته: حزمة الإصلاحات الداخلية في المملكة، والمشروعات الصناعية والسكنية الكبري وتمكين المرأة في المملكة والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.