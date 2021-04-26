نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة إثرائي وبدء برنامج الدورات التدريبية المجانية ethrai.sa في المقال التالي
نعرض لكم كيفية التسجيل في منصة إثرائي والتي يمكن من خلالها بدء برنامج الدورات التدريبية المجانية التي أطلقته المملكة، وكان قد ازداد البحث لدى “جوجل” وبعض صفحات التواصل الاجتماعي عن طريقة التسجيل في برنامج إثرائي وهى عبارة عن منصة توفر لمستخدميها و المسجلين لديها العديد من الدورات التدريبية التي تقدمها لمتابعيها بشكل مجاني وتهدف البرنامج التيسير والتسهيل على كافة الراغبين في الحصول على دولتهم التدريبية التي يرغبون في الحصول عليها بشكل إلكتروني دون حاجة لانتقال إلى أى مكان وبشكل مجاني، وجدير بالذكر أن المنصة تقدم دورات تدريبية في مختلف المجالات المتعددة لكافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
كيفية التسجيل في منصة إثرائي
تقوم منصة إثرائي بتقديم الأدوات التدريبية للمواطنين السعوديين بشكل مجاني وبطريقة إلكترونية باعتبارها في إطار الخطة التي قامت المملكة العربية بوضعها ورؤيتها الخاصة بها لعام ٢٠٣٠ والتي تهدف لتنمية وتطوير كل المجالات والقطاعات والنهوض بها إلي مستوى عالي، ومن ثم فإنها توالى العناية بشكل كبير بالموارد البشرية ومن ثم فإنها توفر لهم كل تساعدهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم من خلال الدورات التدريبية.
التسجيل في برنامج الدورات التدريبية إثرائي
للحصول على الأدوات التدريبية التي يقدمها برنامج إثرائي فما عليك إلا التسجيل عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل دخول على منصة إثرائي الإلكترونية
- اختيار تسجيل جديد من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بها.
- على الراغب في التسجيل إدخال كافة البيانات الخاصة به مثل الجنسية تاريخ الميلاد الوظيفة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني وكلمة السر.
- بعد إدخال البيانات على المستخدم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد لينتقل من خلالها إلى المنصة التدريبية، التي يستطيع من خلالها تصفح الدورات التدريبية واختيار ما يناسبك من البرامج التدريبية.
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