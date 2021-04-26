نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة القبول الموحد 1442 عبر وزارة الدفاع السعودية والشروط المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة القبول الموحد 1442 يرغب الحصول عليه في ذلك التوقيت العديد من المواطنين السعوديين بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التجنيد الموحد على الوظائف العسكرية، مما جعل الكثيرون يبحثون عن الوظائف العسكرية المتاحة على بوابة القبول الموحد في أي قطاعات بالإضافة إلى بحثهم عن شروط التقديم في الوظائف العسكرية السعودية وبعدها عن رابط بوابة القبول الموحد 1442 للتقديم فهي من الوظائف المرموقة بالمملكة والتى يتمنى الالتحاق بها أي مواطن لخدمة بلاده.

رابط بوابة القبول الموحد 1442

أتاحت وزارة الدفاع السعودية التقديم في الوظائف العسكرية من خلارل فتح باب القبول والتجنيد للرجال والنساء من رتبة رقيب حتى رتبة جندي، حيث بدأ التسجيل في الوظائف العسكرية من اليوم 13-9-1442 عبر رابط بوابة القبول الموحد 1442 بخطوات بسيطة كما يمكن متابعة مواقع مراكز التجنيد والقبول لمعرفة التفاصيل.

الوظائف العسكرية المتاحة على بوابة القبول الموحد

تشمل الوظائف العسكرية المتاحة على بوابة القبول الموحد التى يتم ففيها القبول والتنجيد القطاعات الآتية:

القوات المسلحة.

القوات البرية الملكية.

القوات الجوية الملكية.

القوات البحرية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

شروط التقديم في الوظائف العسكرية السعودية

حددت وزارة الدفاع السعودية مجموعة شروط للتقديم في التجنيد الموحد على الوظائف العسكرية للرجال والنساء على النحو التالي: