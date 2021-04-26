نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مساحة السعودية وعدد سكانها وأشهر تضاريسها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مساحة السعودية وعدد سكانها من المعلومات التى تهم مختلف المواطنين في السعودية لاسيما طلاب المدارس والجامعات فهم يبحثون عن مساحة السعودية لمعرفة تضاريس بلادهم والحدود السياسية والجغرافية والطبيعة للسعودية، وخاصة أن المملكة العربية السعودية من أكبر الدول في قارة أسيا وتتعدد محافظات السعودية كما يأتي إليها الكثير من مختلف الدول العربية سواء للعمل فيها أو لأداء مناسك الحج والعمرة، لذا نجد تساؤل كم مساحة السعودية وأشهر تضاريسها من الأسئلة المنتشرة بجانب موقع السعودية على الخريطة على مواقع التواصل الاجتماعي سكان المملكة.

كم مساحة السعودية

حددت مساحة السعودية بحوالى 829,999,94 ميل مربع أي 2,149,690 كيلو متر مربع حسب ما أكدته الهيئة العامة للمساحة بالمملكة وتضم العديد من المحافظات والمناطق التى يقدم على زيارتها الملايين من مختلف الدول لاسيما موسم الحج والعمرة لأداء المناسك، لاسيما أن تسيطر جغرافية السعودية على 4/5 مساحة شبه الجزيرة العربية.

عدد سكان السعودية

يعيس على مساحة السعودية السابق ذكرها بمختلف المدن حوالى 34,268,528 نسمة وف تعداد سكان 2020، ويبلغ سكان المدن الحضرية حوالى 83,33% من السكان في المملكة، وعدد سكان مدينة الرياض 6,506,700 نسمة، على مساحة 1,913 كم².

تضاريس السعودية

تتعدد تضاريس السعودية بين السهول والهضاب والجبال وانتشار الصحاري في أغلب مساحة المملكة العربية السعودية، لذا تشتهر تضاريس السعودية بالكثبان الرملية والرمال المتحركة ومنها:

جبال مدين.

جبال الحجاز.

جبال السروات.

صحراء الربع الخالي.

صحراء الدهناء.

صحراء النفود الكبير.

السهول الساحلية الغربية والشرقية.

محافظات السعودية

تقسم السعودية إلى محافظات السعودية ومدن تقع على خريطة السعودية على النحو التالي: