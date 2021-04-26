نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع 1442 للنساء رابط التقديم واهم الشروط للإلتحاق بالخدمة العسكرية في المقال التالي
تقديم وزارة الدفاع 1442 للنساء، تم الإعلان اليوم من قبل وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء، حيث بدأت اليوم تتلقى الطلبات المتعلقة بالتسجيل والتقديم للأفراد الذين يرغبون في التسجيل والانضمام في الخدمة العسكرية للنساء، عبر الموقع الإلكتروني والتجنيد الموحد، مع مراعاة الفترة الزمنية المحددة من قبل وزارة الدفاع لبداية التسجيلات للأفراد الراغبين والذين يملكون كل الشروط للعمل في صفوف الجيش السعودي في مختلف الرتب المقترحة جندي أو رقيب أو ضابط أو جندي أول، بدورنا نحن سوف نطلعكم على رابط التجنيد الموحد من أجل التقديم، وسوف نبين لكم أهم شروط التقديم والموعد المحدد من قبل وزارة الدفاع لعام 1442 للتقديم.
تقديم وزارة الدفاع 1442 السعودية
كما هو مقرر سابقا أعلنت وزارة الدفاع السعودية يوم الأحد 25 أبريل 2021 عن وجود مناصب كثيرة متاحة للنساء من أجل شغل العديد من المناصب العسكرية والتي يمكن من خلالها التقديم على وظائف وزارة الدفاع، ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص القبول والتجنيد الموحد التابع لوزارة دفاع المملكة العربية السعودية، وكما هو محدد يجب توافر شروط عديدة في الأفراد المتقديمين، كي يقبلوا مبدئيا للالتحاق بصفوف الجيش السعودي.
رابط وأهم شروط التقديم
لكل الأفراد الذين لديهم رغيبة في الالتحاق في وظائف الخدمة العسكرية للنساء الولوج على رابط بوابة التقديم والتسجيل وزارة الدفاع 1442 ، ويمكن ايضا التعرف على اهم الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع في المملكة من اجل الافراد المتقدمين ليتم قبولهم مبدئيا وهي كالآتي:
- يجب ان تكون المتقدمة تملك الجنسية السعودية
- حسن السيرة والسلوك للمتقدمة على وظائف وزارة الدفاع
- اللياقة البدنية الجيدة أن تكون لديها طول ووزن مناسب للخدمة
- عمر المتقدمة ان يكون فوق21 سنة ان لا يزيد سنها عن خمسة وثلاثون سنة
- لم تعمل سابقا في أحد الوظائف الخاصة بالقطاعات العسكرية
- ان لا تكون حائزة على وظيفة في مؤسسة حكومية أو أي مؤسسة اخرى وقت التقديم
- المؤهل التعليمي ان لا يكون أقل من الثانوي العام
- التمكن من اجتياز جميع الفحوصات الطبية والاختبارات اللازمة
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