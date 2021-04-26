نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فئة 200 ريال سعودي الجديد من البنك المركزي السعودي الشكل والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر البنك المركزي السعودي فئة 200 ريال سعودي الجديد وذلك احتفالًا بمرور خمس سنوات على انطلاق رويه 2030 للمملكة العربية السعودية الهادف لانشاء مجتمع حيوي وبناء وطن طموح وبناء دولة مزدهرة في العالم أجمع، وفي هذا الموضوع سنتناول شكل فئة الـ 200 ريال سعودي الجديدة التي سيتداولها السعوديين بصورة يومية.

شكل فئة 200 ريال سعودي الجديد من البنك المركزي السعودي

ونشر حساب البنك المركزي السعودي Sama صور فئة 200 ريال سعودي الجديد وقال إن المناسبة الخاصة بطرح فئة المائتي ريال توثيقًا بالذكرى الخامسة لرؤية المملكة العربية السعودية برؤية 2030 التي دشنها ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه.

وتتكون المائتي ريال سعودي بمجموعة رائعة من طباعة بارزة تنتشر على وجهي الورقة النقدية حتى تستطيع التحمل وبها خشونة في ملمسها وهناك تناسق واضح جدًا في الألوان والنقوش، كما يوجد بها شريط فضي لامع كما تلاحظون أسفل كلمة ( البنك المركزي السعودي) وهو شكل زخرفي في وسطه سيفان ونخلة وقيمة الفئة 200 يظهران منفصل عند تحريك الورقة

مواصفات فئة 200 ريال سعودي الجديد من البنك المركزي السعودي

ونواصل نشر المواصفات الخاصة بفئة مائتي ريال سعودي الجديدة حيث توجد علامة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر طباعة بارزة لشكل زخرفي يساعد المكفوفين وضعاف البصر على التعرف على قيمة الفئة عند لمس الورقة النقدية، كما أن الشريط الأمني الثلاثي الأبعاد مزود وهو شريط أمني يساعد على إظهار أربعة أجزاء يتضمن شعار الدولة ( السيفين والنخلة ) وقيمة الفئة ( 200 ) ريال سعودي بشكل ثلاثي الأبعاد يظهران بشكل متحرك ومنفصل عند تحريك الورقة.

وتوجد طبقة أبار خاصة بشكل زخرفي بداخله قيمة الفئة 200 وعند تحريك الورقة بشكل أفقي تظهر تأثيرات وأشكال متحركة ثلاثية الأبعاد. وكتابات دقيقة وصغيرة تنتشر علىجانبي الورقة النقدية يمكن أن يظهران باستخدام العدسة المكبرة، وتم استخدام حبر لؤلؤي وهو شريط مطبوع بأحبار فسفورية على ظهر الورقة النقدية يتضمن شكلًا زخرفيًا بداخله قيمة الفئة ( 200 ) يظهر عند إمالة الورقة النقدية أفقيًا، بالاضافة لأشكال فسفورية زخرفية تظهر بألوان زخرفية فسفورية متعدددة على وجهي الورقة عند تعريضها للأشعة الفوق بنفسجية.