نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 300 ألف ريال بدون تحويل راتب من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية عبر موقعه الإلكتروني علي الإنترنت العديد من الحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة ، وذلك للحصول على السيولة النقدية المطلوبة لعملاؤه ، وذلك عن طريق تقديم خدمات التمويل بإحدى طرق التورق ، أو طريقة المرابحة ، وذلك دون الحاجة لتحويل رواتبهم علي بنك الرياض ، وهذه الخدمات التمويلية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية بفترات سداد متناسبة وهامش ربح تنافسي وخيارات مريحه للسداد ، مما يدعم المواطن السعودي في تحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية ، ومن خلال مقالنا نقدم لكم مميزات تمويل شخصي 300 ألف ريال بدون تحويل راتب من بنك الرياض أشتراطاته وكيفية تقديم الطلب ، كما قدمنا لكم من قبل حلول التمويل العقاري من بنك الرياض.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض بالمميزات

يقدم التمويل الشخصي من بنك الرياض العديد من المميزات نعرضها لكم كالآتي :

التمويل الشخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم بنك الرياض فترات سداد تصل حتى 5 سنوات.

التمويل الشخصي متوفر للسعوديين فقط (موظفي البنوك والشركات التابعة فقط).

يقدم بنك الرياض هامش ربح تنافسي.

يقدم بنك الرياض خيارات سداد مرنة.

يقدم بنك الرياض تمويل شخصي دون الحاجة لتحويل راتب.

يقدم بنك الرياض سهولة الحصول علي السيولة النقدية.

يتيح المنتج التمويلي قيمة مالية تصل لـ 300 ألف ريال سعودي.

الحصول علي التمويل بمتطلبات سهلة وميسرة.

وكما هو الحال من بنك الرياض فيمكنكم التعرف علي مميزات الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة عبر موقعنا.

اشتراطات الحصول علي المنتج التمويلي

لابد من توافر بعض الاشتراطات للحصول علي تمويل شخصي 300 ألف ريال بدون تحويل راتب من بنك الرياض كالآتي :

يشترط أن يكون سن المواطن المتقدم فوق الـ 18 عام.

يشترط أن يكون سن المقيم المتقدم فوق الـ 22 عام.

لا يشترط تحويل الراتب لموظفي البنوك.

يشترط أن يكون مقدم الطلب قد أمضي عام في الوظيفة علي الأقل.

لا يقل راتب مقدم الطلب عن الـ 10 ألاف ريال سعودي.

أي يكون الحد الأقصى لالتزامات العملي لدي البنوك دون نسبة الـ 33 بالمائة من راتبه.

ويقدم بنك الرياض العديد من الحلول التمويلية الأخري مثل التمويل العقاري بالتعاون مع موقع عقار.

كيفية تقديم طلب التمويل

لتقديم طلب التمويل من بنك الرياض عليك بإتباع الخطوات التالية :

نقوم بزيارة موقع بنك الرياض الإلكتروني عبر الإنترنت.

نقوم بتعبئة نماذج تمويل المرابحة.

نقوم بتقديم شهادة تعريف الراتب من جهة العمل.

نقوم بتقديم نسخة من بطاقة الهوية للمواطنين أو الإقامة للوافدين وتكون سارية المفعول.

يمكنكم الاستفسار عن أي معلومات عبر الرقم المجاني للبنك : 2020124800 ، كما نقدم لكم كيفية الحصول علي قروض الشركة الوطنية للتمويل عبر موقعنا.