بالتقسيط الشهري الميسر تمويل بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى الوطنية للتمويل

الشركة الوطنية للتمويل تمنح القرض الشخصي بالتقسيط الشهري الميسر حتى 60 شهر وهي أطول فترة سداد ميسرة في المملكة العربية السعودية حيث تم توفير ذلك القرض لتسهيل عملية التمويل لجميع السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة في عام ١٤٤٢ هجرياً ويمتاز بأنه قرض مطابقاً مع الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي في المملكة ولا يحتاج موافقة الكفيل الغارم إذا كان العميل المتقدم من سن 21 عام على الأقل ولا تطلب الشركة الوطنية للتمويل مختصر الراتب أو تحويله لها وأتاحت الشركة من شهر رمضان المبارك مزايا أخرى لفترة محدودة عند طلب التمويل منها بالمملكة وفتحت الشركة الحصول على القرض من خلال رابط التقديم على قرض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بالتقسيط المرن والميسر من خلال الشركة الوطنية للتمويل وللحصول على القرض لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة بالشركة

شروط وضوابط قرض الوطنية للتمويل داخل المملكة

تطلب الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة عند التقديم على طلب القرض لديها أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 6 ألف ريال سعودي على الأقل للموافقة على طلب التمويل الشخصي بالتقسيط الشهري الميسر وهناك شروط تمويلية أخرى بالشركة سوف نتعرف عليها اليوم كما يلي

يمنح القرض الشخصي إذا كان المتقدم سعودي أو مقيم بشرط أن يكون يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري في المملكة

يعطى التمويل المناسب لكافة العاملين في القطاع الخاص بشرط أعتراف الشركة الوطنية للتمويل بالشركة التي يعمل فيها ويفضل أن تكون شركة في سوق الأسهم السعودية

الدخل الشهري المطلوب من الشركة الوطنية للتمويل عند التقديم لا يقل عن 6000 ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة عند التقديم على الطلب

تطلب الشركة الوطنية للتمويل في المملكة العربية السعودية أن يكون عمر المتقدم من 21 عام على الأقل

مميزات الحصول على قرض الوطنية للتمويل داخل السعودية