التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1442 شروط وطريقة التسجيل للذكور والإناث عبر رابط بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa

وظائف وزارة الدفاع، نستعرض معكم من خلال موقعنا “ثقفني” الإخباري آخر المستجدات حول التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية، بعدما أعلنت عن حاجتها إلي موظفين جدد لشغل بعض المناصب الشاغرة في الجيش السعودي من الجنسين الذكور والإناث من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن ذلك الحين وهناك تساؤلات واستفسارات عديدة حول أهم الشروط المطلوبة في وظائف وزارة الدفاع، باعتبارها من الوظائف المرموقة التي يسعى الكثير والكثير من الشباب في الحصول عليها، وبالتالي تابعونا لمزيد من التفاصيل.

وظائف وزارة الدفاع 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1442، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة، والتي تسري على الذكور والإناث، وذلك من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية الوطنية من رتبة رقيب حتي رتبة جندي، علي أن يبدأ التسجيل بداية من يوم 13 رمضان 1442، الموافق الأحد 25 أبريل 2021، علي أن يتم تقديم طلبات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بوابة القبول الموحد، والتي تتوافر بها جميع الاجراءات الواجب اتخاذها وأهم الشروط المطلوبة.

شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1442 بالسعودية

وضعت الإدارة العامة للقبول والتجنيد العديد من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في الأفراد الذين يرغبون في الالتحاق بالوظائف التي تقدمها وزارة الدفاع السعودية وجاءت أبرزها كالآتي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام، ولا يزيد عن 40 عام.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة علمية مناسبة للوظيفة الراغب الالتحاق بها.

أن يكون المتقدم ذو هيئة جيدة متناسب طوله مع وزنه.

لابد أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة.

أن يتجاوز المقابلة الشخصية بنجاح.

لا يتقدم من يعملون في نفس الوزارة، إلي وظائف وزارة الدفاع.

طريقة التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1442