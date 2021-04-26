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عمر شويل - جدة استعلم عن موعد المساعدات المقطوعة خلال شهر الخير وشروط الحصول عليها 1442هـ ، تحرص المملكة العربية السعودية دائمًا على راحة المواطنين السعوديين من خلال تلبية احتياجاتهم المالية في ظل الظروف التي تمر بها المملكة من إنتشار جائحة فيروس كورونا، وخاصة لأصحاب الدخل المحدود والأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة واليتامى، بهدف توفير كافة سُبل الراحة وإتاحة ظروف معيشية وحياتية مناسبة لتلائم متطلبات الحياة الصعبة.

تُعد المساعدات المقطوعة بمثابة طوق النجاة لبعض الأسر الأشد احتياجًا وصاحبة الدخل المتوسط بالمملكة لإعانتهم على الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، لذا ازدادت عمليات البحث في هذا الشهر الكريم عن موعد صرف المساعدات المقطوعة التي يدعمها الملك محمد بن سلمان وفقه الله وشروط الحصول عليها.

استعلم عن موعد المساعدات المقطوعة خلال شهر الخير وشروط الحصول عليها 1442هـ

المساعدات المقطوعة أحد أهم طرق الدعم النقدي تُسهم في توفير ظروف معيشية وحياتية مناسبة لبعض الأسر الأشد احتياجًا وصاحبة الدخل المحدود والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي وفرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الشبكة العنكبوتية الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمة لتقديم طلب الحصول على المساعدة، منعًا من التزاحم والتجمعات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة 1442هـ

سوف يتم صرف المساعدات المقطوعة وفقًا لعدة معايير وشروط تم الإعلان عنها، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، ومُقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

لا يزيد عمر المُتقدم عن 35 عامًا.

لا يزيد دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي.

حصوله على المساعدة المقطوعة مرة واحدة فقط في نفس العام.

عدم امتلاكه مزارع أو أراضٍ.

تقديم المساعدة المقطوعة إلى محدودي الدخل والأرامل وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

كيفية الإستعلام عن المساعدات المقطوعة 1442هـ

يستطيع المُستفيد من المساعدات المقطوعة الاستعلام عنها من خلال الخطوات الآتية:

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 هـ

لم يتم تحديد موعد صرف المساعدات المقطوعة حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن موعد الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة وخاصةً مع إقبال رمضان المبارك، بعد مراجعة الطلب المُقدم من المُستفيد للتأكد من أحقيته في الحصول على المساعدات المقطوعة دون الانحياز لأحد.