خطوات التسجيل في جود الإسكان والحالات المستحقة للدعم وشروطه 1442هـ ، أتاحت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية العديد من الخدمات التي وفرت للمواطنين ظروف معيشية كريمة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وذلك لتقديم العون والمساعدة لكافة مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، ممن يعانون من ظروف معيشية وحياتية صعبة، من خلال اشتراك المؤسسات والمنظمات لتوفير العطاء الخيري للكثير من الخدمات مثل الدعم السكني والإسكان التنموي لتكاتف المجتمع وتوفير المساعدات المالية لمعظم فئات المجتمع من الأسر الأشد احتياجًا ولمحدودي الدخل، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة.

خطوات التسجيل في جود الإسكان والحالات المستحقة للدعم وشروطه 1442هـ

تعمل منصة جود الاسكان على توفير خدمة السكن الصحي الآمن للمواطنين أصحاب الدخل المحدود لإعانتهم ورعايتهم على الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، فهى تهدف لعدة أهداف تخدم المواطن السعودي وغير السعودي.

أهداف منصة جود الاسكان 1442هـ

تحفيز المتبرعين على التبرع في مجال الإسكان.

سد حاجة المستفيدين التنموية.

التوعية الذهنية للمستفيدين في مجالات الاسكان.

تدعم منظومة الإسكان التنموي من خلال تحقيق الاستدامة.

العمل على دعم وبناء المنظمات غير الربحية.

الدعم القائم بين الجمعيات الأهلية ومشاريع الإسكان التنموي.

وذلك من خلال عدة ضوابط وشروط حددتها المنصة.

الشروط التي يجب مراعاتها عند التسجيل

عدم امتلاك المستفيد محل إقامة دائم.

أن يكون المُتقدم من ضمن المُستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي بالمملكة.

لابد من توافر البيانات الخاصة بالراتب ودخله الشهري.

أن يكون مسجلاً في بوابة سكني.

أن يكون عدد ٥ أفراد الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة للحصول على الدعم السكني.

حالات الدعم السكني المُستحقة 1442هـ

الأسر الأشد احتياجًا ومحدودى الدخل المحدود، المشمولين بالرعاية الإجتماعية من جانب وزارة العمل عن طريق قياس مدى كمية الاحتياج عبر منصة جود الاسكان، وإعلان الاحتياج للمساهمين على المنصة.

الأسر التى فقدت الأب أو تعرض والدها لمرض أو سجن أو ضعف في حالته وقدرته المالية حيث يتم تسجيل المستفيدين من جانب الجمعيات الأهلية الشريكة لمنصة جود للدعم السكني.

دور الباحث الاجتماعي فى منصة جود الاسكان

يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة الأسر الأشد احتياجًا ومحدودى الدخل، لدراسة حالتهم الاجتماعية، من خلال رفع الاحتياج عبر منصة جود الاسكان للتأكد من الاحتياج الكترونيًّا، وتحديد نوع الاحتياج السكني.

خطوات التسجيل عبر منصة جود الاسكان 1442هـ