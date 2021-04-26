نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع سريع بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وفترة سداد 60 شهر من التيسير في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع سريع بدون كفيل وبدون تحويل الراتب مع التمويل الشخصي السريع والفوري المقدم من شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية فشركة التيسير هي أحد الشركات التي تقدم خدمات تمويلية متنوعة بمزايا تناسب المواطنين والمواطنات السعوديين فتقدم تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل الراتب وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال بموقع ثقفني

إيداع سريع بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير بالمملكة

توفر شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي كاش وفوري لتلبية متطلبات العملاء المالية والفورية فتوفر شركة التيسير التمويل الشخصي السريع من خلال الإنترنت توفيراً لوقت المواطن السعودي ويحصل المواطن على الموافقة الفورية في دقائق

مزايا التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير بالمملكة

تقدم شركة التيسير للتمويل التمويل الشخصي السريع بتقنيات حديثة حيث يستطيع المواطن المتقدم الحصول على التمويل من خلال الإنترنت ويتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بعدد من المزايا وهي

التمويل الشخصي من شركة التيسير يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة

يصل قيمة التمويل الشخصي من شركة التيسير إلى 100000 ريال سعودي

المواطن الذى يرغب في الحصول على التمويل الشخصي من شركة التيسير يستطيع السداد على فترات زمنية ميسرة والتى تبدأ من 12 شهر وتصل إلى 60 شهر

يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بإيداع فوري وسريع لقيمة التمويل وذلك في خلال 24 ساعة

يستطيع المواطن الذى يحصل على تمويل شركة التيسير التسوية في أى وقت يرغب فيه

التمويل الشخصي من شركة التيسير يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل الراتب

يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بهامش ربح تنافسي

شروط الحصول على التمويل الشخصي النقدي من شركة التيسير للتمويل

التمويل النقدي الفوري من شركة التيسير متاح للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية ولابد من توافر شروط الحصول على التمويل وهي

يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن السعودي المتقدم

لابد أن يكون المواطن السعودي المتقدم قد عمل لمدة 6 أشهر كحد أدنى

21 عام هو الحد الأدنى لعمر المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل النقدي من شركة التيسير للتمويل بالمملكة

على المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل بالمملكة تقديم المستندات التالية

تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية

تقديم خطاب تعريف بالراتب

تقديم ما يثبت العنوان الوطني بالمملكة

تقديم كشف حساب بنكي لمدة اخر ثلاثة أشهر

رابط الحصول على التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل بالمملكة

توفر شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية الوقت والجهد على المواطن السعودي المتقدم فيستطيع المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل والاطلاع على كل تفاصيل التمويل ثم طلب التمويل بشكل إلكتروني من خلال الضغط على طلب التمويل الآن