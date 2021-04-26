الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز ورقم الهوية 1442 إلكترونيا أونلاين

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز ورقم الهوية 1442 يبحث عنه الكثير من المقيمين داخل المملكة لمعرفة تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة موعد انتهائها من خلال رقم الجواز أو الهوية، ويتم ذلك بطريقة الكترونية دون الحاجة لذهابهم إلى المكتب للاستعلام عن التأشيرة، وتعد التأشيرة هي التصريح الرسمي للدخول أو الخروج من المملكة، وذلك وفقًا للشروط والقوانين التي وضعتها وزارة الخارجية السعودية، وهناك أنواع كثيرة من التأشيرات الهامة بالنسبة إلى الوافدين والمقيمين مثل تأشيرة العمل، وتأشيرة الإقامة، وتأشيرة الحج والعمرة، تأشيرة المرور، والتأشيرة السياحية، وتأشيرة العلاج والدراسة وغيرها الكثير، كما الوزارة خدمات كثيرة ومتعددة خاصة بصدور التأشيرات وصلاحيتها إلى المقيمين بالمملكة، كما أصبح الاستعلام عنها بكل يسر وسهولة بعد تحول معظم الخدمات إلكترونيًا، وهذا ما سعت إليه المملكة لتحويل كافة خدمات المملكة إلى رقمية.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز ورقم الهوية 1442

الجدير بالذكر هنا أن الاستعلامات الإلكترونية عن التأشيرات طريقتها سهلة للغاية، فتستطيع الاستعلام عن صلاحيتها، وطريقة سداد رسومها عن طريق الصراف، أو عن طريق وسائل أخرى، حيث أن هذا ما تقوم بتطويره المملكة كل فترة بما يلائم رؤية 2030 التي تسعى لها أليها المملكة حتى تحقق أهدافها.

الدخول إلى خدمة التأشيرات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية. البحث عن نوع التأشيرة الاستعلام عن التأشيرة من خلال رقم الطلب. إدخال رقم الطلب الخاص بالتأشيرة. كتابة رقم جواز السفر. يكتب كود التحقق الرقمي. يتم الضغط على استعلام. ظهور جميع البيانات والمعلومات الخاصة بتأشيرة الدخول والخروج من المملكة

كيفية الاستعلام برقم الهوية عن التأشيرة 1442 إلكترونيا من منصة أبشر

يمكنك الاستفسار عن التأشيرة من خلال منصة أبشر بكل سهوله من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على أبشر أفراد. يكتب اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. كتابة الرمز الخاص بالتحقق. اختيار أيقونة الاستعلامات. اختيار تبويب الاستعلام عن التأشيرة. يتم إدخال رقم الهوية.

طريقة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة 1442