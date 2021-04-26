الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التقديم

يبحث غالبية المواطنين السعوديين هذه الأيام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة على الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل، وقد ازدادت أهمية المساعدة المقطوعة الفترة الأخيرة بسبب اهتمامها بمحدودي الدخل من المواطنين والأسر السعودية حيث تصرف لهم إعانات مادية بشكل سنوي من أجل الوقوف بجانبهم للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة في الفترة الأخيرة والتي يمر بها المواطن بعد الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة السعودية بهدف تحقيقها لرؤية المملكة السعودية 2030م، ومن الجدير بالذكر أن رؤية المملكة تهدف إلى جعل السعودية أحد أبرز وأكبر الدول الإقتصادية في الوطن العربي والعالم، ولأنه هناك الكثير من الأسئلة من المواطنين حول ميعاد وتوقيت نزول المساعدات المقطوعة نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة وشروط التقديم فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

حتى يستطيع المواطن السعودي أو الأسرة السعودية الإستفادة من الدعم المقدم من برنامج المساعدة المقطوعة يجب عليه أولاً أن يتحقق من توافر كافة الشروط اللازمة فيه والتي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

الشرط الأول لا بد أن يكون عمر المتقدم 35 عام أو أكبر.

الشرط الثاني لا بد أن يكون راتب المتقدم بسيط لا يتجاوز 2000 ريال سعودي.

الشرط الثالث لا يمتلك سجلات تجارية.

وبتحقق هذه الشروط يكون المواطن قد استوفي ويُمكنه التقدم إلى المساعدة المقطوعة والإستفادة من الدعم.

موعد صرف المقطوعة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر بصرف مساعدات مالية لكل المستفيدين من الضمان الإجتماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن، ولكن بالنسبة إلى المساعدات المقطوعة فإنه حتى الآن لم تتخذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد رسمي لنزولها.