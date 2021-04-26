نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث بيانات حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة كيفية تحديث بيانات حساب المواطن لللاستفادة القصوى مما يقدمه برنامج حساب المواطن من مزايا وخدمات ، حيث يعمل برنامج حساب المواطن علي تقديم أقصي استفادة ممكنة من المنافع المقدمة من الحكومة السعودية، والهادفة بشكل مباشر إلي إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين، وحساب المواطن هو برنامج دعم حكومي إلكتروني تم طرحه عبر الحكومة الإلكترونية في عام 2017 بهدف إيصال الدعم المالي الحكومي للأسر السعودية الأكثر احتياجاً ، ويهدف أيضاً لرفع المعاناة عن الموطن السعودي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تواجهها المملكة خلال السنوات الأخيرة بهدف النهضة بالاقتصاد السعودي وتحويله من مستهلك لمنتج تدريجياً، وذلك كله وفقاً لرؤية المملكة 2030 . فوائد تحديث بيانات حساب المواطن تحث حكومة المملكة العربية السعودية المواطنين دائما علي تحديث بياناتهم لدي حساب المواطن عبر المنصة الرقمية وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفوائد التالية : استحقاق الأسر التي يقل دخلها الشهري عن حاجز الألفين ريال سعودي للعدم المالي من الحكومة بصورة مباشرة.

استحقاق أصحبا الدخل الشهري دون الألفين ريال سعودي علي نسبة دعم بقيمة مائة بالمائة من دخلهم المعلن لدي الحساب.

استحقاق الأفراد ذوي الدخل الشهري المتراوح بين اثني عشر ألف ريال سعودي و خمس عشر ألف ريال سعودي لنسبة دعم خمس وسبعون بالمائة.

استحقاق الأسر ذات الدخل فوق المتوسط علي نسبة دعم مالي حكومي لا تزيد عن الخمسون بالمائة من دخلهم الشهري.

الأسر التي يزيد راتبها الشهري عن عشرون ألف ريال غير مستحقة لأي دعم. ونتعرف في الخطوات القادمة علي خطوات التحديث وشروطه وفق خدمات الملف الوطني الموحد. خطوات تحديث البيانات لمستفيدي الضمان ويمكنكم تحديث البيانات لمستفيدي الضمان بإتباع الخطوات التالية : الدخول لصفحة وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.

الضغط علي تسجيل الدخول.

نقوم بعد ذلك باختيار أيقونة تحديث البيانات. اشتراطات ومتطلبات التسجيل علي حساب المواطن علي المواطنين السعودين الراغبين في كيفية تحديث بيانات حساب المواطن أن يكونوا مسجلين بدايةً في الحساب عبر الخطوات التالية: أن يكون لدي المتقدم هوية وطنية وكارت عائلة.

أن يوفر المتقدم بالطلب كافة البيانات الخاصة بجهة عملة وراتبه الشهري موثقاً من جهة العمل.

أن يدرج المتقدم بيانات أي دخول إضافية أو دعم موفر له من قبل الدولة بأي شكل آخر.

إدراج قيمة الدخل الشهري للزوجة في حال كانت من العاملين.

ضرورة توافر حساب بنكي شخصي مفعل لمقدم الطلب.

عدم تخطي راتب الموظف المتقدم حاجز العشرون ألف ريال شهرياً. ومؤخراً تأتي خدمات حساب المواطن واحدة من ضمن أهم مبادرات الحكومة السعودية في منظومة دعم الموطن السعودي مثل القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية وحزمة قروض التمويل المختلفة من البنوك الوطنية بالمملكة والتي تهدف إلي تخفيف العبء المادي عن كهله ضمن حزمة من البرامج مثل برنامج الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال خدمات الملف الوطني الموحد بالمملكة عبر بوابة أبشر الرقمية.

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