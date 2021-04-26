العنوان الوطني السعودي تسجيل الافراد.. رابط التسجيل في العنوان الوطني برقم الهوية بالخطوات عبر رابط مباشر

العنوان الوطني السعودي، أعلن البريد في المملكة العربية السعودية بالدعم والاتفاق مع خادم الحرمين الشريفين عن مبادرة ” العنوان الوطني السعودي”، هذه المبادرة تعد من أولى المبادرات الاستراتيجية في صورة حضارية فهي مبادرة فريدة من نوعها في منطقة الخليج العربي.

العنوان الوطني السعودي

مبادرة أطلقتها مؤسسة البريد السعودي وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بقرار رقم (252 بتاريخ 24/7/1434)، تمثيل نظام العنونة في المملكة العربية السعودية كان الهدف الأول والرئيسي لمبادرة العنوان الوطني السعودي، بالإضافة إلى تخطيطها لمجموعة آخري من الأهداف تسعى جاهدة إلى تحقيقها ومن هذه الأهداف ما يلي

الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات إلي المواطنين كافة.

تحسين وتسير جودة الحياة لكل من يقيم على أراضي المملكة.

بناء هوية مكانية للمواطنين الطبيعيين المقيمين بمحل الإقامة.

العنوان الوطني السعودي والتسجيل الإلكتروني فيه

تتضمنن مع عمليات التحول الرقمي والتقني الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أعلنت مؤسسه البريد السعودي عن مبادرة “العنوان الوطني السعودي” وصرحت أيضا عن الخطوات التسجيل فيه تيسيرا علي المواطنين وهذه الخطوات يتم ذكرها فيما يلي