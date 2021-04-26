العنوان الوطني السعودي تسجيل الافراد.. رابط التسجيل في العنوان الوطني برقم الهوية بالخطوات عبر رابط مباشر

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العنوان الوطني السعودي، أعلن البريد في المملكة العربية السعودية بالدعم والاتفاق مع خادم الحرمين الشريفين عن مبادرة ” العنوان الوطني السعودي”، هذه المبادرة تعد من أولى المبادرات الاستراتيجية في صورة حضارية فهي مبادرة فريدة من نوعها في منطقة الخليج العربي.
العنوان الوطني السعودي
مبادرة أطلقتها مؤسسة البريد السعودي وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بقرار رقم (252 بتاريخ 24/7/1434)، تمثيل نظام العنونة في المملكة العربية السعودية كان الهدف الأول والرئيسي لمبادرة العنوان الوطني السعودي، بالإضافة إلى تخطيطها لمجموعة آخري من الأهداف تسعى جاهدة إلى تحقيقها ومن هذه الأهداف ما يلي
- الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات إلي المواطنين كافة.
- تحسين وتسير جودة الحياة لكل من يقيم على أراضي المملكة.
- بناء هوية مكانية للمواطنين الطبيعيين المقيمين بمحل الإقامة.
العنوان الوطني السعودي والتسجيل الإلكتروني فيه
تتضمنن مع عمليات التحول الرقمي والتقني الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أعلنت مؤسسه البريد السعودي عن مبادرة “العنوان الوطني السعودي” وصرحت أيضا عن الخطوات التسجيل فيه تيسيرا علي المواطنين وهذه الخطوات يتم ذكرها فيما يلي
- الدخول على رابط التسجيل بالعنوان الوطني السعودي.
- قم باختيار الأيقونة الخاص بتسجيل الأفراد للمواطنين والمقيمين.
- قم باختيار أيقونة تسجيل جديد للمواطنين والمقيمين.
- قم بالاطلاع على كافة الشروط والأحكام التي وضعتها مؤسسة البريد وقراءتها بعناية ومن ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الأفراد.
- قم بإدخال معلومات الموقع الخاص بك ( كرقم المبنى المكون من أربعة أرقام/ المنطقة /المدينة /الحي).
- عليك التحقق جيدًا من صحة معلومات الموقع.
- قم بإدخال معلوماتك الشخصية (الاسم / رقم الهاتف /الهوية /الجنسية/ البريد الإلكتروني).
- إدخال معلومات المنزل الخاص بك ( نوع المسكن / الملكية / رقم الوحدة)
- يرسل لك رقم تحقق علي رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله ادخل هذا الرقم ثم قم بالضغط على التالي.
- قم بمراجعة كافة البيانات التي تم ادخلها بعينه ثم انقر على تسجيل.
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