نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ورابط التسجيل في العنوان الوطني للأفراد وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة العنوان الوطني هو خدمة مقدمة من البريد السعودي لجميع الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين داخل المملكة العربية السعودية بهدف تسهيل معاملاتهم التجارية والاستفادة من خدمات الحكومة والتجارة الإلكترونية وتوفير كافة الخدمات المرتبطة به، للحصول على العنوان الوطني بسهولة، إلا أنه قبل التسجيل في العنوان الوطني فهناك عدد من الشروط التي يجب على الأفراد معرفتها والموافقة عليها قبل الدخول في تسجيل تلك الخدمة مجاناً.

خطوات ورابط التسجيل في العنوان الوطني للأفراد وشروط:-

هناك مجموعة من الشروط التي حددها البريد السعودي للأفراد للتسجيل في العنوان الوطني وهذه الشروط وضعها البريد السعودي في أشعار يظهر في بداية التسجيل، يجب على المسجلين قرأت تلك الشروط بعناية حيث أنه سوف يقوم بالضغط على علامة الموافقة على تلك الشروط والأحكام وفي حالة عدم الموافقة على تلك الشروط فإنه يجب عدم استخدام بوابة العنوان الوطني ومن هذه الشروط ما يلي:-

في حالة عدم القدرة على استخدام الموقع أو الخطأ أو السهو في استخدام محتويات الموقع ووظائفه فإن مؤسسة البريد السعودي لا تتحمل أدني مسئولية عن الأضرار الناتجة عن ذلك سواء مباشرة أو غير مباشرة.

جميع المواد الموجودة بالموقع من صور وبرمجيات وقواعد بيانات ونصوص ورسومات وعلامات ومظهر عام محمية بحقوق الملكية الفكرية للبريد السعودي.

يحق لمؤسسة البريد السعودي باعتبارها مالكة لهذا الموقع الإلكتروني وفي أي وقت وبدون إنذار مسبق حجب أو إيقاف نشر أية مادة في المحتوي وهناك مجموعة من الشروط الأخرى التي يمكن معرفتها من خلال البوابة الخاصة بالموقع ويمكن التسجيل بالخطوات التالية:-

1- يتم الدخول على الرابط الخاص بالموقع الوطني.

2- يتم قراءة أشعار الشروط بعناية ثم الضغط في المربع الموجود على يمين أوافق على الشروط والأحكام وأقر بصحة البيانات أعلاه.

3- يتم الضغط على تسجيل الأفراد.

4- قم باستيفاء البيانات الموجودة كما بالشكل التالي والتي تتطلب اختيار المنطقة والمدينة والحي ورقم المبني ويكون مكون من أربع أرقام ثم الضغط على التحقق من العنوان.

5- يتم إدخال المعلومات الشخصية:- والتي تتضمن رقم الهوية أو رقم هوية المقيم ثم الجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والجنس ومعلومات السكن ثم الضغط على التالي وذلك كما هو موضح بالشكل التالي:-