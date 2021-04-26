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عمر شويل - جدة الدعم السكني أصبح فوريا المملكة توضح أهم إنجازات رؤية 2030 بعد مرور 5 سنوات من إنطلاقها، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن البرامج لتحقيق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية تمكنت من تحقيق إنجازات غير عادية، وتمكنت من علاج تحديات هيكلية في خمس أعوام فقط.

كما اعلن ولى العهد عن شكره وتقديره لجميع جهود الجهات الحكومية، حيث تمكنت من التغلب على العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، مُمتناً بالخبرات المكتسبة التي لا لا تساوي ثمن، والتي رفعت الثقة في تحقيق الأهداف للرؤية، كما أشار أنه مازال هناك العديد الذي يتوجب القيام به على مختلف الفروع؛ ليتم الاستمرار بالعمل على تحقيق الأهداف لرؤية المملكة 2030 على النحو المرجو والمطلوب، تعرف أيضا على الدعم السكني وأهم الشروط المطلوبة وأهم الأوراق للحصول عليه

الدعم السكني أصبح فوريا

حيث قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعلان واستعرض ما تم تحقيقه من قبل رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ العمل بها، والتي كانت تركز في أعوامها الماضية على القيام بتأسيس البنية التحتية التمكينية فقد قام المجلس باستعراض أهم ما تحقق داخل قطاع الإسكان، حيث ذكر إنه قد زادت نسبة تملّك المساكن حتي تصل إلى 60 % بالمقارنة بنسبة 47 % منذ خمسة أعوام، زيادة عن هذا فقد أصبح الحصول على الدعم السكني فورياً بعد أن كان سابقا يستغرق لمدة تصل إلى 15 عام قبل إطلاق الرؤية

إنجازات رؤية 2030 لمجتمع حيوي

كما اعلن المجلس على ما تحقق من إنجازات كان هدفها رفع جودة الحياة داخل بيئة مميزة جاذبة؛ لتصبح المملكة وجهة رائدة عالمية ومن أهم هذه الإنجازات:

أصبح من السهل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة في أربع ساعات فقط بنسبة تجاوزت ال87 %، مقارنة بـنسبة 36 % قبل إطلاق الرؤية،

وتقليل معدل الوفيات لحوادث الطرق سنويًا لتصبح 13.5 وفاة بنسبة 100 ألف نسمة بينما كانت سابقا 28.8.

كما أوضح المجلس ما حققته البرامج لرؤية المملكة 2030 أصبح هناك زيادة بالقدرة الاستيعابية في استقبال ضيوف الرحمن، عن طريق التوسع بمنظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وزيادة على هذا خدمة الحصول على التأشيرة للعمرة لتصبح مدة التي تحتاجها الحصول عليها 5 دقائق فقط بينما كانت تحتاج سابقًا إلي 14 يومًا.