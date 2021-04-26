نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدفوعات السعودية | انضمام جيديا و STC Pay لنظام مدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة المدفوعات الرقمية السعودية التابعة إلي البنك المركزي السعودي، علي انضمام كل من شركة جيديا و STC Pay إلي نظام مدي وبهذا يعتبر أول جهتين غير مصرفتين تنضم للبرنامج، مع إمكانية إصدار البطاقات البلاستيكية والرقمية للعملاء والتمكن من إتمام عمليات الدفع الإلكتروني من خلال المواقع الإلكترونية ونقاط البيع، والسحب نقدا من أجهزة الصراف الآلي داخل السعودية، أما شركة جيديا فسوف تقدم خِدْمَات استضافة أجهزة نقاط بيع التجار مع تزويدهم بكامل الخدمات.

وجاءت هذه الخطوة من جانب البنك المركزي السعودي ساما بهدف دعم النمو للقطاع الخاص، وتمكين المؤسسات وتقديم خدمات البنية التحتية للمدفوعات والخدمات المالية، مع تحقيق رؤية المملكة 2030، مع تقديم الحلول المبتكرة وعمل بيئة تنافسية بين المؤسسات والبنوك، مع تقديم أفضل الحلول الخاصة بالدفع الإلكتروني.

وجاء تأسيس شركة المدفوعات السعودية من قبل البنك المركزي السعودي “ساما” بهدف تطوير ودفع بيئة آمنة مع تقديم الخدمات باستخدام التقنيات المالية، وفقا للمعايير المطلوبة لضمان تقديمها بكل كفاءة.

السعودية للمدفوعات مدى

وبطاقة مدي تم إطلاقها بهدف منح أنظمة نِقَاط البيع والصراف الآلي وخدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، بكل سهولة ومرونة مع استخدام احدث التقنيات والخدمات المقدمة عبرها هي:

الدفع الإلكتروني بأحدث التقنيات العالمية.

ربع المواقع التجارية وأجهزة الصراف الآلي في متخلف مناطق المملكة.

تعد نظام مركزي للعمليات المالية، من خلال البطاقات البنكية وإتمام الخدمة خلال ثواني.

أتاحت البطاقة نظام قَبُول إقليمي ومحلي وعالمي، من خلال الربط بين شبكات المدفوعات، لمنح بطاقات مدي مجال أوسع خارجيا ومحليا.

المدفوعات السعودية ايصال

منصة أيصال الإلكترونية تعمل علي تقديم وتيسير إجراءات المدفوعات الحكومية وكذلك في القطاعات المختلفة، وهي احدي مبادرات برنامَج تطوير القطاع المالي وفقا لرؤية المملكة 2030، من أجل رفع معدل التعاملات الرقمية المالية، كما تتمتع المنصة بالعديد من المزايا وهي :

خفض تكاليف المعاملات المالية، وتوفير الوقت في إصدار الفواتير.

تحسين الإدارة المالية للمنشآت.

تحسين عملية المدفوعات وتحليلها، والعمل الدقيق في عمليات التسوية والمطابقة من خلال لوحة إلكترونية متكاملة.

المدفوعات السعودية

يعمل نظام سريع علي تسهيل عملية الحوالات بين البنوك المحلية والحوالات المالية، ومنح المستخدمين والعملاء تجربة سهلة في إرسال الحوالات وإتمامها بشكل فوري علي مدار اليوم، وصمم وفقا لمعايير التراسل، وتعد المملكة من الدول الرائدة في تطبيقه ومن مزاياه :

استخدام المعرفات البديلة عن (رَقَم الهُوِيَّة، رَقَم الإقامة، رَقَم الآيبان، البريد الإلكتروني).

تنفيذ الحوالات السريعة دون الحاجة لتفعيل المستفيد.

وساهم في زيادة فاعلية المعاملات المالية، ومواكبة التطورات بالقطاع المالي والمصرفي وزيادة الشمول المالي بالسعودية.

المدفوعات السعودية سداد

نظام سداد يعتبر أحد الأنظمة التابعة للبنك المركزي السعودي، وتم أطلاقة بهدف عرض المدفوعات والفواتير إلكترونيا، وتسريع عملية المدفوعات للشركات والأفراد وكذلك القطاع الحكومي، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الجديدة لتقديم حلول مناسبة لكافة المدفوعات.