نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وموعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر موعد صرف المساعدة المقطوعة لمستحقي مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قائمة اهتمامات الكثيرين من المستحقين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية للبحث عن موعد إيداع منحة المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي وكيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442في شهر رمضان الكريم، بالتزامن مع اقتراب موعد صرفها.

موعد صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي

وتحرص الكثير من الأسر من في المملكة العربية السعودية على التقديم بطلب الحصول على منحة المساعدة المقطوعة المعروفة إعلاميا بمقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال التسجيل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خاصة في شهر رمضان الكريم حيث يتم صرف دعم إضافي من خلال المكرمة الملكية من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لصالح الفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل في المملكة.

ومن المقرر صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يتم اعتماد أسماء المستحقين خلال شهر إبريل الجاري.

شروط تسجيل مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

يجب أن يكون المتقدم بطلب الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي يحمل الجنسية السعودي.

كما يلزم ألا يكون عمر المتقدم أقل من 35 سنة.

يجب ألا يزيد راتب المتقدم عن 2000 ريال سعودي شهريا.

ألا يغادر المملكة العربية السعودية وأن يقيم بشكل دائم في السعودية.

ألا يكون المتقدم مالك لأي سجل تجاري.

يشترط ألا يكون المتقدم يحصل على دخل آخر من جهات الدعم الاجتماعي.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب في شهر مضان بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية.

ثانياً: بعد تسجيل الدخول يتم اختيار خدمات الضمان الاجتماعي.

ثالثا: في الخطوة التالية يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن المساعدة برقم الطلب.

رابعا: أدخل رقم الطالب ثم اضغط على أيقونة الاستعلام.