نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل شركة إمكان ميسر يبدأ من 2000 ريال بأقل قسط شهري للنساء والرجال والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل شركة إمكان ميسر للغاية يناسب جميع شرائح المجتمع ممن العاملين بالقطاع العام والخاص بجانب المتقاعدين أيضاً، من النساء والرجال لكي يتمكن معظم العملاء من تلبية الاحتياجات الضرورية لهم أو تحسين مستوى المعيشة من خلال الحصول على قرض مالي يمكن استعماله كمشروع أو شراء سيارة أو أثاث منزل..وغيرها من اللوازم التي نحتاجها في حياتنا، وعن شركة إمكان للتمويل هي معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي توفر المنتجات التمويلية بأبسط صورة دون تعقيد الإجراءات وبكل جدية وكفاءة وشفافية بالإضافة إلى سرعة تنفيذ صرف القرض في أقل وقت ممكن، وذاك لأنها تعمل بشكل رقمي سريع بمعنى أنها تتيح الحصول على التمويل من خلال التقديم إلكترونيا، كما تشمل فريق عمل مدرب على أعلى مستوى لمساعدتك في أخذ تمويلك بكل يسر والإجابة على كل التساؤلات.

مزايا التمويل الشخصي الميسر من شركة إمكان

تمويل الأفراد من شركة إمكان نوعان هما تمويل ميسر بالإضافة إلى التمويل الإضافي وكلاهما يتميز بعدة مزايا لصالح العملاء تتضمن في التالي:-

أفصل قرض ميسر مناسب لجميع فئات وشرائح المجتمع من السعوديين والمقيمين قطاع عام أو خاص وشبه الحكومي والعسكري.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون كفيل بأقل دخل شهري 2000 ريال والمتقاعدين 1.900 ريال سعودي.

فترات سداد مرنة تصل حتى 24 شهر.

أسرع تمويل في السعودية.

متاح للمتقاعدين حتى عمر 70 سنة.

التمويل متاح بدءا من ألفي ريال وحتى 50 ألف ريال.

التمويل الإضافي بدءا من 5000 ريال وحتى 200 ألف ريال وفترات السداد تصل حتى 60 شهر.

الشروط بسيطة للغاية:-

سجل ائتماني جيد غير متعثر.

مدة الخدمة في العمل شهر واحد فقط للعملاء الذين يحلوا رواتبهم إلى بنك الراجحي.

نسبة الاستقطاع 45% بينما تصل إلى 50% إذا زاد الدخل الشهري عن 25 ألف ريال.

أن لا يقل عمر العميل عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 عام وقت سداد الدفعة الأخيرة من التمويل.

كيفية تقديم طلب تمويل بدون كفيل شركة إمكان ميسر

طرق التواصل عديدة من أجل الحصول على تمويل شخصي من شركة إمكان إما من خلال زيارة الفروع المنتشرة في محافظات المملكة أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال عبر رقم الهاتف الخاص بخدمة المبيعات على 920011038 للرد على أي استفسارات لديكم.

تقديم طلب القرض الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل www.emkanfinance.com.sa

المستندات المطلوبة تشمل (سجل ائتماني جيد غير متعثر + تعريف بالراتب + خطاب من جهة العمل يوضح المسمى الوظيفي وفترة العمل وتاريخ التعيين + بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول).