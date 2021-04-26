طريقة إضافة التابعين في تطبيق توكلنا 1442

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إضافة التابعين في تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية إضافة الأسرة والأبناء في الحساب الخاص بهم بتطبيق التصاريح الأمنية الخاص بوزارة الصحة والذي يحتوي علي الكثير من الخدمات.
إضافة التابعين في تطبيق توكلنا
تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والذي اصدر من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية من أجل إن يتم استخدامه في العديد من الأمور مثل الحصول علي تصاريح الخروج من المنزل ويعمل التطبيق في الفترة الحالية علي القيام بعرض الوضع الصحي للمسجل عليه.
طريقة التسجيل في توكلنا
التسجيل في تطبيق توكلنا هو واحد من ضمن الأمور الهامة التي يجب إن يقوم بها كل من المواطنين والمقيمين من اجل الاستفادة بشكل كبير من خدمات التطبيق ويتم التسجيل فيه عبر القيام بالأتي:
- تحميل تطبيق توكلنا للتصاريح من متجر التطبيقات أو من موقع توكلنا.
- تثبيت التطبيق علي الهاتف المحمول الخاص بك.
- بعد ذلك تقوم بفتح التطبيق علي الهاتف.
- اختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجنسية.
- تكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- تحديد كلمة سر لحسابك.
- الضغط علي زر التسجيل.
طريقة إضافة التابعين في تطبيق توكلنا
يمكن إن تقوم بإضافة الأبناء والأسرة في تطبيق التصاريح الأمنية عبر أتباع الخطوات التالية:
- تقوم بفتح التطبيق علي الهاتف المحمول.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار قائمة الخدمات من القائمة الجانبية للموقع.
- بعد ذلك تقوم باختيار إضافة الأبناء.
- تكتب البيانات الشخصية الخاصة بهم.
- الضغط علي زر الإضافة.
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