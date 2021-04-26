طريقة إضافة التابعين في تطبيق توكلنا 1442

إضافة التابعين في تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية إضافة الأسرة والأبناء في الحساب الخاص بهم بتطبيق التصاريح الأمنية الخاص بوزارة الصحة والذي يحتوي علي الكثير من الخدمات.

إضافة التابعين في تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والذي اصدر من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية من أجل إن يتم استخدامه في العديد من الأمور مثل الحصول علي تصاريح الخروج من المنزل ويعمل التطبيق في الفترة الحالية علي القيام بعرض الوضع الصحي للمسجل عليه.

طريقة التسجيل في توكلنا

التسجيل في تطبيق توكلنا هو واحد من ضمن الأمور الهامة التي يجب إن يقوم بها كل من المواطنين والمقيمين من اجل الاستفادة بشكل كبير من خدمات التطبيق ويتم التسجيل فيه عبر القيام بالأتي:

تحميل تطبيق توكلنا للتصاريح من متجر التطبيقات أو من موقع توكلنا.

تثبيت التطبيق علي الهاتف المحمول الخاص بك.

بعد ذلك تقوم بفتح التطبيق علي الهاتف.

اختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجنسية.

تكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

تحديد كلمة سر لحسابك.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة إضافة التابعين في تطبيق توكلنا

يمكن إن تقوم بإضافة الأبناء والأسرة في تطبيق التصاريح الأمنية عبر أتباع الخطوات التالية: