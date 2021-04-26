خطوات وشروط التسجيل في وزارة الدفاع للتجنيد 1442

التسجيل في وزارة الدفاع للتجنيد يعتبر هذا الأمر واحد من ضمن أكثر الأمور التي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعرفة الشروط والخطوات اللازمة من أجل التسجيل في التجنيد في الجيش السعودي بعد إن قامت وزارة الدفاع بفتح باب التسجيل.

التسجيل في وزارة الدفاع للتجنيد

قالت إدارة القبول المركزي للتجنيد في وزارة الدفاع بأنة قد تم فتح باب التقديم لكل من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية من أجل التسجيل في التجنيد لحاملي شهادة الثانوية العامة والشهادات الفنية والجامعية علي رتبة جندي وجندي أول وعريف وقد تم فتح باب التقديم بداية من الثالث عشر من شهر رمضان.

شروط التقديم علي التجنيد

هناك عده شروط قد تم وضعها من قبل إدارة القبول المركزي في وزارة الدفاع من أجل تنظيم القبول في التجنيد وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:

يجب إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون قد ولد ونشأْ مع أسرته في المملكة.

ينبغي إن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

إن يكون حسن السير والسلوك ولم يتم الحكم عليه من قبل في القضايا الجنائية.

إن لا يكون يعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص بالمملكة.

يشترط إن لا يكون متزوج من فتاة غير سعودية.

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع للتجنيد 1442

حتي تتمكن من التقديم علي التجنيد في الجيش السعودي فإن هناك بعض الخطوات التي يجب عليك إن تقوم بها مباشرة وهي تتلخص في السطور التالية:-