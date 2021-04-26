كيفية تحديث حساب المواطن 1442 وإضافة الزوجة أو الأبناء تابع وتسجيل جديد Updating data

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عمر شويل - جدة يحرص كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على تحديث حساب المواطن 1442برقم الهوية الوطنية باستمرار لضمان استمرار أهلية حساب المواطن والاستفادة من الدعم المستحق بأكبر قدر ممكن من خلال إضافة الأبناء الجدد أو الزوجة الجديدة كتابعين إلى بيانات المستفيدين بكل سهولة من خلال متابعتنا في السطور التالية.

تحديث بيانات حساب المواطن

وقال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، أنه يجب تحديث بيانات حساب المواطن بشكل مستمر والتي تتمثل في تعديل العنوان السكني في حالة تغيره، بالإضافة إلى بيانات التابعين في حالة انتقال أحد منهم للسكن في مكان منفصل.

كما يجب مراجعة بيانات المستفيدين للحساب البنكي وبيانات العقارات والمرفقات، مع التعهد بتقديم بيانات صحيحة، وفي حالة انفصل أحد التابعين في حالة الطلاق عن الزوجة أو بلوغ التابعين من الأبناء السن المحدد للاستفادة كتابعين.

وأوضح القحطاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر” أن من ضمن البيانات التي يمكن تحديثها في تحديث حساب المواطن رقم الهاتف الجوال في حالة تغييره، وفي حالة تغيير حالة أحد التابعين واستقلاله وتحوله من تابع لمستقل يجب رفع بيانات اثبات الاستقلالية حتى لا يتوقف دعم حساب المواطن.

طريقة تحديث حساب المواطن

أولا: يجب تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثانيا: تسجيل الدخول إلى حساب المواطن برقم الهوية ورمز التحقيق.

ثالثا: يتم اختيار أيقونة تحديث البيانات.

رابعا: قم بمراجعة بيانات والتأكد من رقم الهاتف والعنوان وكافة البيانات

خامسًا: في حالة الرغبة في إضافة الابن أو الزوجة كتابعين يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالتابعين وتسجيل بيانات التابع الجديد

أخيرًا: يتم النقر على أيقونة تحديث، وبذلك تكون انتهيت من التحديث.