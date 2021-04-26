شروط الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري والأوراق المطلوبة يقدم البنك الأهلي التجاري تمويل شخصي للأفراد وذلك عبر مجموعة مختلفة من برامج التمويل وذلك حتى يستطيع العميل أن يختار البرنامج الذي يتناسب مع إمكانياته ووضعه المادي، وقد أطلق البنك الأهلي منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي صممت لإتاحة الفرصة لكافة العملاء الحاليين وعملاء الرواتب الجدد الحصول على التمويل الشخصي والتأجيري والعقاري بمعدل هامش ربح سنوي مخفض وبدون رسوم إدارية بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل عقاري وشخصي في نفس الوقت، كما تمنح الحملة بطاقة الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي بدون رسوم سنوية مدى الحياة.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري

وضعت أدارة البنك الأهلي مجموعة من الشروط الواجب أن يتبعها العميل للحصول علي تمويل شخصي، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون الراتب الشهري للعميل الطالب للتمويل الشخصي لا يقل عن 3000 ريال سعودي وذلك للمواطنين السعوديين أما للمواطنين الأجانب المقيمين فيجب أن يكون الراتب لا يقل عن 4000 ريال سعودي. أن يكون العميل يعمل في وظيفة حكومية أو في وظيفة قطاع خاص في أحدي الشركات المعتمدة لدي البنك الأهلي التجاري حيث تلك الشركات تقوم بتحويل رواتب موظفيها مباشرة على البنك. يجب علي العميل السعودي أن يكون العمر الشخصي للمقترض لا يقل عن 18 سنة وذلك عند التقديم لطلب التمويل الشخصي ويكون العمر لا يزيد عن 60 سنه وذلك عند سداد آخر قسط في التمويل الشخصي. أن تكون فترة أنتساب المقترض لعمله الحالي هو30 يوم وذلك لحاملي الجنسية السعودية أما بالنسبة للأجانب المقيمين يكون فترة أنتساب المقترض لعمله الحالي لا يقل عن 90 يوم. أما بالنسبة للمواطنين الأجانب يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 22 سنة وذلك عند التقديم لطلب التمويل الشخصي ويكون الحد الأقصى لعمر المقترض 60 سنة وذلك عند سداد آخر قسط.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري

أن يقوم العميل بسحب نموذج طلب التمويل الشخصي وذلك من أحد فروع البنك الأهلي التجاري. قم بتعبئة المقترض البيانات الشخصية في النموذج. تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة العمل حيث يتضمن هذا الخطاب راتب الموظف الشهري وتاريخ التوظيف والمسمي الوظيفي له. علي العميل تقديم صورة بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول أو تقديم الإقامة وتكون سارية المفعول.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي قدم عدد لا يستهان بها من الحلول والبدائل المصرفية، كما أنه أول من قدم صناديق الاستثمار، ويقوم البنك بتشغيل ما لا يقل عن 2000 ماكينة صراف ألى و حوالى 12.806 منفذ بيع.