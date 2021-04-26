السعودية تطرح عملة ورقية من فئة الـ200 ريال

أعلن البنك المركزي اليوم الأحد عن طرح عملة ورقية من فئة المائتي ريال عليها شعار رؤية المملكة وصورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود بتصميم ثلاثي الأبعاد وألوان مميزة لهذه العملة يأتي ذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام عن وضع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسيتم طرح هذه العملة خلال الأيام القادمة لتصبح إحدى العملات الرسمية في المملكة العربية السعودية بجانب الفئات الأخرى من العملات الورقية والعملات المعدنية القانونية في المملكة، وفيما يلي تعرف على موعد طرح العملة وعلى مواصفات التصميم بها.

طرح عملة مائتي ريال سعودي

كما أوضح البنك المركز أن فئة مائتي ريال سيتم طرحها بدءاً من اليوم الأحد بجانب الأوراق النقدية الأخرى المتداولة لجميع الفئات بصفتها إحدى العملات الرسمية القانونية، كما أكد البنك أنه تم طباعة هذه الفئة الجديدة على أحدث المعايير في مجال طباعة العملات الورقية، حيث تتوفر بالعملة جميع المواصفات الفنية والعلامات الأمنية ذات الجودة العالية، وتصميم الألوان مميز وجذاب ويبرز تصميم هذه الفئة من حيث صورة الملك من الأمام أو صورة قصر الحكم من الخلف.

تصميم ورقة المائتي ريال سعودي الجديدة

كذلك لفت البنك المركزي إلا أن تصميم العملة الورقية الجديدة “فئة المائتي ريال” جائت باللون الرصاصي وتتضمن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وشعار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتصميم ثلاثي الأبعاد بالإضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، والقيمة المالية لهذه الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية، أما عن ظهر الورقة فقد تضمن صورة قصر الحكم لملوك المملكة العربية السعودية داخل مدينة الرياض إضافة إلى اسم البنك المركزي في المملكة العربية السعودية مرة أخرى والقيمة المالية لهذه الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.