نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيزا سيغنتشر الراجحي .. تعرف على المزايا ورسوم الإصدار في المقال التالي
عمر شويل - جدة فيزا سيغنتشر الراجحي هي إحدى البطاقات التي يقدمها المصرف لعملائه لمنحهم المزيد من المزايا، مما يزيد من الإقبال عليها والرغبة في استخراجها، مما دفعنا أن نقدم في المقال كافة المعلومات عنها من حيث رسوم الإصدار والمميزات الرائعة التي يحصل عليها العميل.
فيزا سيغنتشر الراجحي
بطاقة سيغنتشر من أهم البطاقات التي يقدمها بنك الراجحي لما توفره من قوة ومزايا للعملاء، كما أنه يمكن استخدامها من خلال 1.9 مليون ماكينة صراف آلي ATM حول العالم.
تعتمد الفيزا على نظام المرابحة الذي يوافق حكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم العميل بإيداع مبلغ من المال في البطاقة لاستخدامها لاحقًا في عمليات الشراء والسحب بأرباح شهرية تصل قيمتها إلى 1.99%.
رابط الفيزا على موقع الراجحي الإلكتروني
يستطيع العميل التعرف أكثر على مزايا البطاقة المقدمة من مصرف الراجحي وكيفية استخراجها وتكاليفها من خلال الرابط الرسمي لموقع الراجحي على الإنترنت https://www.alrajhibank.com.sa/ .
رسوم فيزا سيغنتشر الراجحي
قبل التعرف على مزايا البطاقة، لابد من معرفة التكاليف والرسوم الخاصة بها، والتي تتمثل في التالي:
- يتم استخراج بطاقتين إضافيتين مجانًا بدون سداد أي رسوم.
- دفع رسوم سنوية قدرها 790 ريال.
- الربح الشهري مقابل تمويل البطاقة يبلغ 1.99%.
- عند طلب استخراج بطاقة إضافية ثالثة يتم سداد رسوم قدرها 300 ريال سعودي.
- يتم سداد 100 ريال أو 5% شهريًا أيهما أكثر.
- يتم سداد 50 ريال عند القيام بإصدار البطاقة مرة أخرى.
- سداد مبلغ قدره 50 ريال رسوم اعتراض خاطئ.
- دفع رسوم قدرها 150 ريال عندما يطلب العميل صورة من مستند الشراء.
- سحب رسوم قدرها 75 ريال سعودي عند القيام بعمليات السحب النقدي.
- يتم خصم 2.75% من إجمالي قيمة المبلغ في كل مرة يتم فيها إجراء عملية دولية من خلال البطاقة.
مزايا بطاقة سيغنتشر من مصرف الراجحي
تحتوي فيزا سيغنتشر الراجحي على العديد من المميزات التي تزيد من إقبال العملاء على إصدارها، والتي من أهمها ما يلي:
- يمكن استخدام البطاقة في حوالي 200 مطعم داخل المطارات على مستوى دول العالم.
- عند الحجز في فندق تشارك فيزا، يحصل العميل على خصم قدره 12%.
- تقدم البطاقة ضمان بعدم استعمالها دون إذن مالكها، مما يمنع النصب والسرقة، بالإضافة إلى تقديم تعويضات مالية تتراوح قيمتها من 2500 إلى 4 آلاف دولار.
- يحصل العميل الذي يحمل البطاقة على خصم قيمته 30% عند شراء أي من السلع من محلات البيع بالتجزئة في حوالي 450 مكان على مستوى العالم.
- يحصل العميل على نقطتين على كل ريال عند الشراء محليًا باستخدام الفيزا، ويحصل على ثلاث نقاط عند الشراء دوليًا، حيث يتم بعد ذلك تحويل هذه النقاط إلى هدايا متنوعة.
- الاستفادة من خدمة الكونسيرج التي تساعد الشخص على حجز المطاعم، الطيران، الفنادق، تذاكر الحفلات، إلى جانب استئجار السيارات.
- يستمتع العميل بالتسهيلات في نظام سداد المبلغ المستحق على الفيزا شهريًا بحد أدنى 5%.
- تقدم مجموعة فنادق KIWI COLLECTION العالمية مميزات لا مثيل لها، تتمثل في فطور مجاني، ترقيات عند وصول الغرف، قسيمة على المشروبات والأطعمة قيمتها 25 دولار.
- نظام تساهيل الذي يتيح للعميل تقسيط قيمة مشترياته على دفعات شهرية ثابتة، بشرط التعامل مع إحدى المحلات التجارية المشاركة في البرنامج.
- إصدار بطاقات مجانية للأبناء وأفراد الأسرة تابعة للبطاقة الأصلية وتتمتع بنفس المزايا.
- حصول العميل على خصومات فورية.
- التمكن من الدفع إلكترونيًا عن طريق برنامج VISA CHECKOUT.
- توفير برنامج للحماية خاص بالمشتريات التي تم شراؤها باستخدام الفيزا في حالة التلف أو السرقة.
- إمكانية دخول صالات الانتظار الخاصة بكبار الزوار في 25 مطار على مستوى دول العالم.
- الحصول على ميزة التأمين على السفر للعميل وأفراد أسرته لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الرعاية الصحية، التعويضات في حالة التعرض للحوادث.
- استخدام الفيزا في حوالي 1000 مطار حول العالم، مع إمكانية النزول في قاعات انتظار كباز الزائرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيزا سيغنتشر الراجحي .. تعرف على المزايا ورسوم الإصدار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.