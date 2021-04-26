نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيزا سيغنتشر الراجحي .. تعرف على المزايا ورسوم الإصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة فيزا سيغنتشر الراجحي هي إحدى البطاقات التي يقدمها المصرف لعملائه لمنحهم المزيد من المزايا، مما يزيد من الإقبال عليها والرغبة في استخراجها، مما دفعنا أن نقدم في المقال كافة المعلومات عنها من حيث رسوم الإصدار والمميزات الرائعة التي يحصل عليها العميل.

فيزا سيغنتشر الراجحي

بطاقة سيغنتشر من أهم البطاقات التي يقدمها بنك الراجحي لما توفره من قوة ومزايا للعملاء، كما أنه يمكن استخدامها من خلال 1.9 مليون ماكينة صراف آلي ATM حول العالم.

تعتمد الفيزا على نظام المرابحة الذي يوافق حكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم العميل بإيداع مبلغ من المال في البطاقة لاستخدامها لاحقًا في عمليات الشراء والسحب بأرباح شهرية تصل قيمتها إلى 1.99%.

رابط الفيزا على موقع الراجحي الإلكتروني

يستطيع العميل التعرف أكثر على مزايا البطاقة المقدمة من مصرف الراجحي وكيفية استخراجها وتكاليفها من خلال الرابط الرسمي لموقع الراجحي على الإنترنت https://www.alrajhibank.com.sa/ .

رسوم فيزا سيغنتشر الراجحي

قبل التعرف على مزايا البطاقة، لابد من معرفة التكاليف والرسوم الخاصة بها، والتي تتمثل في التالي:

يتم استخراج بطاقتين إضافيتين مجانًا بدون سداد أي رسوم.

دفع رسوم سنوية قدرها 790 ريال.

الربح الشهري مقابل تمويل البطاقة يبلغ 1.99%.

عند طلب استخراج بطاقة إضافية ثالثة يتم سداد رسوم قدرها 300 ريال سعودي.

يتم سداد 100 ريال أو 5% شهريًا أيهما أكثر.

يتم سداد 50 ريال عند القيام بإصدار البطاقة مرة أخرى.

سداد مبلغ قدره 50 ريال رسوم اعتراض خاطئ.

دفع رسوم قدرها 150 ريال عندما يطلب العميل صورة من مستند الشراء.

سحب رسوم قدرها 75 ريال سعودي عند القيام بعمليات السحب النقدي.

يتم خصم 2.75% من إجمالي قيمة المبلغ في كل مرة يتم فيها إجراء عملية دولية من خلال البطاقة.

مزايا بطاقة سيغنتشر من مصرف الراجحي

تحتوي فيزا سيغنتشر الراجحي على العديد من المميزات التي تزيد من إقبال العملاء على إصدارها، والتي من أهمها ما يلي: