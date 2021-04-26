موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 الاستعلام عن أسماء مستحقي مقطوعة الضمان الاجتماعي

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442.. الجميع في المملكة العربية السعودية من المواطنين المستحقين للدعم في المملكة العربية السعودية يترقبون موعد صرف المساعدة المقطوعة التي تعتبر من أهم برامج الدعم التي وفرتها المملكة العربية السعودية لمساعدة بعض الفئات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين مستواهم المعيشة، وجاءت المساعدة المقطوعة تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الفترة الراهنة التي تعيشها المملكة العربية السعودية بعد غلاء أسعار السلع.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر رمضان بشكل كبير، حيث ينتظرها الكثيرون على أحر من الجمر، والتي لم يتم تحديد موعد صرفها حتى تلك اللحظة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم إيداع مبالغ المساعدة في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين بعد الإعلان عن موعد صرفها، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمواطنين عبر الجوال تطلعهم بموعد الصرف.

الاستعلام عن أسماء مستحقي مقطوعة الضمان الاجتماعي

يتسأل المواطنين في المملكة العربية السعودية حالياً عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، حيث يمكن الاستعلام عنها إلكترونية من خلال موفع وزارة الموارد البشرية من خلال خطوات سهلة وهي:

الدخول على الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كتابة رقم السجل المدني.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على كلمة استعلام وستظهر النتائج حول المساعدة المقطوعة.

شروط المساعدة المقطوعة