تطبيق توكلنا يُحدد خطوات إضافة مرافق لتصريح العمرة

يُعد تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية باعتماده من أجل الحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حيث تم تطوير هذا التطبيق من خلال المركز الوطني للمعلومات، وهو تطبيق يقدم معلومات مباشرة عن الفيروس، ويساهم فى اكتشاف مبكر لحالات الاشتباه بفيروس كورونا فى حالة ظهور أحد الأعراض على المريض، كما يتم من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة، وكذلك يمكن الحصول على المساعدة الطبية لأي حالة اشتباه عن الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها للتطبيق.

خطوات إضافة مرافق لتصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا

وقد أوضح التطبيق من خلال تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” خطوات إضافة مرافق لتصريح العمرة من خلال الخدمات التي يقدمها التطبيق فى خدمات الحج والعمرة، حيث حدد التطبيق خطوات إضافة مرافق لتصريح العمرة كالتالي:-

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على التطبيق واختيار “الخدمات”.

يتم الوصول إلى “خدمات الحج والعمرة” ثم اختيار “إدارة المرافقين”.

يقوم التطبيق بعرض قامية من المرافقين ثم يقوم المستخدم باختيار “إضافة”.

يقوم المرافق بعد ذلك بتوفير البيانات اللازمة منه وتسجيلها من خلال التطبيق.

كيفية التسجيل فى تطبيق توكلنا

يتم التسجيل فى هذا التطبيق من خلال موقع “أبشر للخدمات الحكومية” حيث يعد هذا التطبيق من أهم التطبيقات التي قامت المملكة العربية السعودية بتوفيرها للمواطنين للحصول على المعلومات اللازمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وكذلك التبليغ عن حالات الاشتباه فى الإصابة بالفيروس، ويقدم العديد من الخدمات الأخري، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها المملكة فى ظل جانحة كورونا التي تضرب جميع دول العالم دون استثناء.