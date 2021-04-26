نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات الحصول علي تمويل امكان الراجحي emkan في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل امكان هي شركة تعمل على تقديم التمويل من خلال حلول حديثة ومبتكرة، حيث تهتم الشركة بأن الشركة بالعمل على توفير طرق التمويل المختلفة بما يتناسب مع إمكانات واحتياجات جميع فئات العاملين سواء كانوا بالقطاع الحكومي، في القطاع الخاص، حيث يتم توفير ذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية المتعددة، والتي يتم تقديمها من خلال التطبيقات عبر أجهزة الهواتف.

شركة تمويل امكان تخضع لأشراف البنك المركزي، وتعمل الشركة على تقديم كافة الحلول المتعلقة بها، وذلك من خلال توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن الشركة قد وضعت نصب أعينها أهداف عديدة منها، أن تكون شركة رائدة في مجال التمويل المبتكر، كما تسعي لشركة لتلبية احتياجات كافة العملاء وأيضا تثبيت القيم المشتركة مع العملاء.

هناك عددًا من الشروط والمزايا، قد عملت شركة تمويل امكان على وضعها أمام العملاء من أجل الحصول على التمويل اللازم، ومن تلك الشروط المطلوبة للحصول على التمويل:

المواطنة: يتم تقديما للمواطنين السعوديين الذين يعملون بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وكذلك شبه الحكومي.

يتم تقديما للمواطنين السعوديين الذين يعملون بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وكذلك شبه الحكومي. الراتب الشهري: يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للشخص 2.000 ريال.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للشخص 2.000 ريال. تقديم سجل ائتماني جديد.

أما الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقاعدين 1.900 ريال.

العمر: ألا يقل عمر الشخص عن 20 عامًا، ولا يجب أن يزيد عن 60 سنة، أو حتى بلوغ سن التقاعد.

المتقاعدين والعسكريين : يجب ألا يزيد السن عن 70 سنة.

: يجب ألا يزيد السن عن 70 سنة. الاستقطاعات : بالنسبة للاستقطاعات فإنها تبلغ 45%، وفى حال إذا ما كان الدخل اعلى من 25 ألف ريال فإن الاستقطاع تبلغ نسبته 50%.

: بالنسبة للاستقطاعات فإنها تبلغ 45%، وفى حال إذا ما كان الدخل اعلى من 25 ألف ريال فإن الاستقطاع تبلغ نسبته 50%. مدة الخدمة : يجب ألا تقل مدة خدمة الشخص المحول راتبه لمصرف الراجحي عن شهر، أو تقديم كشف حساب يتم من خلاله توضيح أخر ثلاث رواتب تم تحويلها على أحد المصارف الأخرى.

امكان للتمويل

يمكنك من خلال تمويل امكان الحصول على تمويل ميسر بالنسبة للأشخاص، الذي يعملون بالقطاعات، والجهات المختلفة، حيث يتم تقديم تلك الخدمة بشروط ميسرة، وكذلك سهلة، ويمكن القيام بعملية التمويل الميسر بالمزايا التالية:

مدة التمويل من 3 أشهر حتى 24 شهر.

مبلغ التمويل من 2.000 ريال سعودي حتى 50.000 ريال سعودي.

شروط تمويل امكان

ويمكن أيضًا من خلاله الحصول على تمويل إضافي مع نسبة استقطاع تصل إلى 50% وتأتي شروط التمويل الإضافي من خلال الاتي: