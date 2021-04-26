نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل ورابط الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد من أهم الأنظمة الحكومية في المملكة العربية السعودية والخاصة بالموارد البشرية، حيث أنة يشارك بصورة كبيرة في الوصول إلى عدد كبير من الخدمات الخاصة بالعاملين والمعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعلمية في المملكة بكل سهوله، كما يتيح هذا نظام للأفراد داخل المملكة الحصول على الكثير من الخدمات وأيضاً الاستعلام عنها، مما يوفر الوقت والجهد لكافة العاملين في الوزارة، وهو عبارة عن بوابة إلكترونية للموظفين العاملين بوزارة التعليم داخل المملكة والتي تضم المعلمين والإداريين.

ما هو نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442:

نظام فارس الإلكتروني هو منصة إلكترونية ذكية توفر الكثير من الجهد والوقت على المعلمين والموظفين العاملين في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والذي يمكن الموظف من طلب الحصول على إجازة، أو القيام بالاستعلام عن كشف الرواتب، أو الاستعلام عن بيانات الموظف الأساسية، ومعرفة السجل التاريخي للموظف، وغيرها الكثير من الخدمات التي يقدمها نظام فارس.

كيفية التسجيل للمرة الأولى في نظام فارس:

يمكن للموظف السعودي العامل في الوزارة القيام بالتسجيل في نظام فارس الجديد للمرة الأولى من خلال زيارة موقع نظام فارس، ثم يقوم الموظف بإدخال البيانات المطلوبة كامله، وهي رقم الهوية، ورقم الجوال ، ورقم الايبان الذي يكون علية الراتب، والبريد الإلكتروني، ويقوم بإعادة إدخال رمز التحقق، ثم في النهاية يقوم بالضغط على كلمه Submit.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442:

يتيح نظام فارس الجديد لجميع العاملين في المملكة العربية السعودية من الكوادر التعليمية العمل من خلال رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 والذي خصصته المملكة للعاملين فيي نظام التعليم لتوفير الوقت والجهد، سواء كان عن طريق تقديم الأنشطة والدورات التدريبية التعليمية، أو طلب إجازة من خلال نظام فارس، وهذا جاء بعد أن قامت الوزارة بتحديد الموعد النهائي للقيام بتسجيل الأنشطة، حيث أنها قامت بالمطالبة بسرعة تسجيل التدريبات الخاصة بالمعلم وذلك بعد تعطل نظام فارس عن العمل بشكل مفاجئ لمدة ثلاث أيام متتالية، ثم يمكنك التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، بعد الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني أتبع الأتي: بعد الدخول إلى نظام فارس ومن الصفحة الرئيسية، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم بعد وصول رمز التحقق، قم بكتابة رمز التحقق بعد التأكد من صحته، ثم قوم بالضغط على خيار تسجيل الدخول.

كيفية الحصول على إجازة مرضية للعاملين بالوزارة عن طريق نظام فارس:

يمكن للعاملين في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على الموقع الرسمي لنظام فارس يمكنهم التقدم للحصول على إجازة مرضية بإتباع الخطوات التالية:

تقوم باختيار صلاحية الخدمات الذاتية في نظام فارس.

ثم تقوم بالضغط على طلبات الإجازة.

ثم تحدد نوع الإجازة التي تريدها، وأيضاً تحدد مدة الإجازة أي تقوم بتحديد موعد البدء والانتهاء للإجازة.

ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على حساب المدة للإجازة.

بعد ذلك تقوم برفع المستندات الخاصة بحالتك المرضية.

وفي النهاية تقوم بالضغط على زر تنفيذ.

طريقة التسجيل في نظام فارس:

يجب على جميع العاملين في المملكة العربية السعودية التسجل في نظام فارس لتحقيق أعلى استفادة من النظام وخاصة للعاملين في مجال التعليم وهذا عن طريق الأتي: