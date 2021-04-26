تطبيق إمكان الراجحي خطوات الحصول علي تمويل دون كفيل ودون تحويل راتب

تم إطلاق تطبيق امكان الراجحي حتى يتواكب مع التطور الحادث في ظل التحول الرقمي داخل المملكة، حيث يمكنه العمل على تمويل كافة المشروعات التي يرغب العميل في تحقيقها، كما أن الخدمة يتم تقديمها للمواطن السعودي الذي يعمل في القطاعات المختلفة، ومنها القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، وكذلك يتم تقديمه للعسكريين وفقا لشروط معينة، تأتى في مجملها بسيطة وغير معقدة.

من المعروف أن التطبيق يعتبر الأفضل بين جميع التطبيقات المصرفية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا للاستبيان الذي تم من خلال 250 ألف شخص، أما عن كيفية تقديم الطلبات من خلاله، فإنه يتم الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم بعد ذلك يتم إرفاق جميع المستندات التي تطلب منك، حيث يتم من خلال التطبيق أيضًا الرد في أسرع وقت ممكن على الطلبات المقدمة.

هناك العديد من المميزات التي يقدمها التطبيق للعملاء، حيث أنها تتمثل في الآتي:

الموافقة الفورية: حيث يمكنك بعد إجراء المطلوب والموافقة، أن تحصل على مبلغ بأقصى سرعة ممكنة وفى دقائق.

يتم تقديم شروط ميسرة من خلال تطبيق امكان، والذي يعمل على تقديمها للعملاء من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك للعسكريين.

يتم تقديم التمويل لمن راتبهم يبدأ من 2000 ريال مع او دون تحويل الراتب، وبدون الحاجة لكفيل.

مبالغ تمويل مرنة مع نسب ربح تنافسية: التمويل يبدأ من 2000 ريال حتى 1.500.000 ريال سعودي.

ويمكن الحصول علي التطبيق من خلال الدخول علي متجر جوجل بلاي والبحث عن التطبيق وتثبيته علي الجوال.

تجرِبة رقمية يمكن من خلال تطبيق امكان الراجحي أن تقوم بتقديم طلبك وتتابعه، كذلك يمكنك التوقيع، والتنفيذ، وكذلك استلام المبلغ من خلال التجربة الرقمية.